제U20世界杯韩国获亚军

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在2019国际足联20岁以下（U20）世界杯上获得亚军的韩国队17日凯旋回国，他们在仁川机场受到球迷们的热烈欢迎。决赛上，韩国队虽不敌乌克兰队遗憾失去冠军奖杯，但仍创下韩国男足史上首次摘得国际足联主办大赛亚军的纪录，这将成为韩国足球今后发展的新跳板。

本次韩国队获得U20世界杯亚军远超预期。韩国队打着“AGAIN 1983”的口号前往波兰，目标是再现1983年墨西哥U20世界杯4强神话。而在去年举行的U19亚洲杯中，韩国虽然夺得亚军，但人们仍记得他们在比赛中令人失望的表现，更何况韩国队此次被编进“死亡之组”，小组出线形势不容乐观。韩国队所属的F组有阿根廷、葡萄牙和南非等强队，韩国队在输给葡萄牙队后，形势变得十分艰难，但最后战胜南非队，以1胜1负的成绩在最后一轮比赛中对阵阿根廷队。这场比赛十分关键，决定韩国队是否淘汰出局，队员们肩负压力，2比1取得胜利，以小组第2名的成绩进入16强。在16强比赛中，韩国队对阵亚洲劲敌日本队，最终韩国1比0取胜。韩国队面临的最大难关是8强赛，在最后时刻与塞内加尔队战成3比3平手，最终在点球大战中以3比2获胜，总比分6比5进入4强，实现了“AGAIN 1983”的梦想。但韩国队并未就此止步，在半决赛中以1比0战胜厄瓜多尔队，成为韩国足球史上第一支进入国际足联世界杯决赛的球队。在韩国队与乌克兰队进行的决赛中，韩国队未能守住上半场初期的先发制人势头，最后以1比3不敌乌克兰，获得U20世界杯亚军。

韩国队在本次U20世界杯中取得如此佳绩得益于队员们的团结一心、教练郑正溶的领导力以及精准的战术。也有分析指出，韩国队取得佳绩的基础是长期挖掘有潜力球员的系统。韩国职业足球联赛（K联赛）于2013年新设在18名参赛选手中必须有一名23岁以下球员的规定。今年，组织再设新规，将两名22岁以下的球员列入参赛名单，其中一人必须首发出场。因此，职业球队在发掘新人方面更加用心，青年发掘系统得到充分利用，韩国在培养明日之星上下足功夫。在2019年赛季，K联赛球队的平均青年选手比率升至31.9%，高于西班牙（23.7%）和法国（19.4%）。也就是说，这些青年选手可以选择进入职业联赛，而非大学，这让他们在球队中迅速占据一席之地。事实上，在参加本次比赛的国家队中，K联赛的队员有15人，与2013年土耳其U20世界杯的6人以及2017年韩国U20世界杯的7人相比大幅增加。这说明韩国足球的根基变得十分牢固，本次获得佳绩并非偶然，未来也有可能取得好成绩。

1983年墨西哥U20世界杯韩国队创造4强神话，给队员们站在世界舞台上带来自信，也成为韩国足球成长的转折点。本次获得U20世界杯亚军，将成为韩国足球跃上新台阶的垫脚石。