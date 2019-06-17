青瓦台否认北韩渔船相关争议

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青瓦台对北韩木船事件所引发的争议予以否认。青瓦台承认韩军警戒态势不够严密，且事发初期未能作好解释，导致出现混乱，但强调韩军整体上根据指南进行了应对。





所谓北韩木船事件是指载有4名北韩人的小型渔船驶入三陟港一事。这艘渔船于14日晚抵达三陟港近海，天亮后驶往海岸，15日上午6时20分许停靠三陟港，两名北韩人走下船舶与韩国渔民对话，并希望借用韩国渔民的手机。韩国渔民随即拨打112举报，韩国海警随后前往现场，拖曳北韩渔船，并对4名北韩人展开调查。船上4名北韩人中，2人归顺韩国，另2人返回北韩。





这起事件引发军方警戒失败、作虚假报告、试图隐瞒事实争议。军方最初表示北韩渔船漂流至韩国海域，在三陟港附近被发现，完全歪曲了相关北韩人以归顺为目的进入韩国且停靠三陟港的事实。据悉，这也是军方向青瓦台和国情院报告的内容。但在此之前，海警已向青瓦台国政状况室、国务总理室、国情院等部门报告了准确情况，称“未知渔船”停靠三陟港防波堤，船上有4人。海警还称，在接到举报时举报者表示，船员称他们来自北韩。海警指出，这艘北韩木船于6月5日从咸镜北道镜城出港，因渔船引擎故障而在海上漂流。也就是说，虽然海警已向有关部门报告详细情况，但军方依然发布完全不同的内容，从而引发试图隐瞒事件真相的争议。最终，韩国国防部长官就这起事件向国民道歉。