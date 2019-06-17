北韩与中国举行首脑会谈

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北中首脑会谈20日在平壤举行。通过本次首脑会谈，双方进一步确认加强睦邻友好和进行战略沟通的重要性，并一致强调韩半岛问题有必要通过政治方式解决。





中国国家主席习近平对北韩进行为期两天的国事访问，与北韩国务委员会委员长金正恩举行会谈。21日，习近平与金正恩共进午餐，参谒北中友谊塔。





本次北韩方面以史上最高规格的礼宾待遇迎接习近平主席的到来，向国内外展现北韩与中国间的战略紧密关系。北韩破例举行两场欢迎活动，在平壤顺安机场举行大规模欢迎活动后，在安置金日成和金正日两位已故北韩最高领导人遗体的锦绣山太阳宫广场前再度举行盛大欢迎仪式。与其他外国政要访问北韩时下榻百花园迎宾馆不同，习近平下榻锦绣山迎宾馆，这是北韩首度公开该场所，被解读为可能为习近平“量身定制”。本次习近平访问北韩，北韩最高领导阶层不仅全部参加机场迎接和欢迎仪式，更献上为习近平创作的由10万余名表演者参加、强调北韩与中国友谊的“不败的社会主义”大型团体操和艺术演出。





据中国新华社报道，习近平在与金正恩举行会谈时说，本次访问在中国与北韩友好的热烈氛围中进行，展现中国与北韩两党及两国深厚的友谊。习近平强调，中国与北韩推进半岛问题政治解决进程，对外明确展现实现地区长治久安的意志。习近平表示，支持北韩的社会主义事业和崭新战略路线，以及通过政治解决实现半岛长治久安所作出的一切努力。另据朝中社22日报道称，金正恩与习近平在强调北韩与中国友好的同时，还就半岛局势等主要问题达成一致。但报道中并未提及“无核化”和“美国”。





习近平本次访问北韩旨在向国内外展现中国与北韩的深厚友谊。但在双方的报道中，中国强调中方在解决北核问题上发挥的作用，北韩则更切中与中国的友好关系，两者形成鲜明对比。中国强调，通过政治方式解决半岛问题是中北的热切期望，因此中国积极出面协调，力促重启北韩与美国的无核化谈判。





有鉴于此，金正恩在与习近平的会谈中传递了怎样的信息备受关注。习近平与美国总统特朗普的首脑会谈即将举行，因此习近平有望带着金正恩的口信积极出面斡旋，重启对话。因此，中国所发挥的作用对未来局势走向和给北核对话带来哪些变数值得关注。习近平此次访问北韩，外界也十分关心中国向北韩发放的“礼包”。以往中国领导人或高层访问北韩时都会予以援助。据悉，本次将援助粮食、肥料等。





另外，韩国总统府青瓦台对北中首脑会谈评价称， 为半岛和东北亚地区的和平与稳定作出贡献。



