Red Velvet再发夏日音乐 《Zimzalabim》打造魔法世界

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Red Velvet本月19日发行全新EP《‘The ReVe Festival’Day 1》回归，开启魔法音乐之旅。

新专辑主打歌为《Zimzalabim》是一首电音舞曲，歌曲旋律十分轻快，再加上魔法咒语的歌词内容，让人过耳不忘。随新歌音源一同公开的MV也贴合歌曲主题，向歌迷展现了一个充满魔幻氛围的游乐场，Red Velvet成员活泼的表演也让人眼前一亮。

新专辑除了趣味性和可听性十足的主打歌外，还收录了5收新歌，有将恋人之间的感情比喻为半熟煎蛋的《Sunny Side Up》，展现一见钟情后汹涌而来的情感的朋克歌曲《Milkshake》，意识到爱情来袭后的悸动的《不是朋友（Bing Bing）》，编曲华丽、展现夏日热情的电子音乐《你好，夏天（Parade）》，以及展现Red Velvet温柔唱腔的中速歌曲《LP》。

新专辑发行当晚，Red Velvet举行了showcase，也第一次带来了包括主打歌《Zimzalabim》在内的新歌现场表演。同时，也与到场的歌迷和媒体分享了新专辑的幕后制作花絮。

《The ReVe Festival》发行后，Red Velvet也已全面展开回归活动。