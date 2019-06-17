Stray Kids“Clé”系列音乐再添新篇章 主打歌《副作用》强悍来袭

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男团Stray Kids于19日发行了特别专辑《Clé 2：Yellow Wood》，展开了“Clé”系列音乐的全新篇章。

新专辑主打歌《副作用》是一首迷幻Trance风格的歌曲，也是Stray Kids全新的音乐尝试，展现出团队独有的力量感。歌曲讲述的是鼓起勇气选择的道路，即使有很多的“副作用”也要勇敢走下去的内容。Stray Kids成员方灿、徐彰彬以及韩知城参与了歌曲的作词、作曲。

Stray Kids从前一张专辑开始了“Clé”系列音乐。此次的“Clé 2”是延续前作“迷宫”到达的全新空间“Yellow Wood”。“Clé”系列音乐向歌迷展现的关键词为迷宫、混乱、选择、路等，都带有彷徨色彩，而“Yellow Wood”相较于词典中的规范含义，似乎更倾向于取自美国诗人Robert Frost的代表作“未选择的路”中的首句“Two roads diverged in a yellow wood”中的象征意义。

与新歌音源一同公开的MV中，也展现出“选择”的主题。故事中，成员们在发现自己的选择与期待中的完全不同时，表现出了反抗与矛盾，但最终仍然继续向前。成员们将复杂的内心变化表现的淋漓尽致。

此次发行的新专辑包括主打歌《副作用》在内共收录了7首歌曲，Stray Kids也已开启全新的回归活动。