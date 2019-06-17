N.Flying首个全球巡演起航 首站曼谷





乐队N.Flying出道以来的首个世界巡演已于日前起航，将在两个月的时间里，与全球歌迷近距离互动。

N.Flying此次巡演命名为“UP ALL NIGHT”，首场演出已于6月20日在泰国曼谷举行。其后还将会于8月10日登陆香港。其他城市的日程也将相继公布。

此前已有过丰富的海外演出经验的N.Flying，在首个世界巡演中，势必将使出浑身解数，满足歌迷的视听需求。届时也将为歌迷演唱《屋塔房》《Spring Memories》等众多人气歌曲。

在刚刚结束的曼谷站的演出中，担任特邀贝斯手的为乐队Honeyst成员徐东成。此前，N.Flying在日本巡演中，曾特邀FT ISLAND成员李在真担任贝斯手。特邀贝斯手的加入，也让演唱会的气氛更加热烈，而成员们与特邀嘉宾的配合也都堪称完美。

另外，N.Flying在举行世界巡演期间，还将于7月20日返回国内，举行首尔单独演唱会“再次，夏天”，届时会为国内歌迷带来与世界巡演完全不同的演出，与歌迷共度美好盛夏音乐时光。