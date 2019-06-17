女性贫血该怎么调理治疗

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贫血主要是指人体外周的血细胞容量较正常人的血细胞容量要少很多，是一种血细胞低于正常范围下限的常见的血液科疾病。一般来说，患有贫血的人群会表现出像头晕、痛风、心力衰竭等症状，长时间处于贫血的状态，还有可能导致神经、循环、呼吸等方面出现问题。尤其是女性很容易贫血，那女性贫血该怎么调理治疗呢？

首先，注意饮食搭配。贫血的人平时可以通过食补来调养自己，可以在平时的饮食生活当中多搭配一些可以补血的食物。像猪肝、藕、胡萝卜、黑木耳、乌鸡等等，这些食物都具有很好的补血养肝、补中下气等作用。

另外，中药治疗。要想快速改善贫血，可以通过中药进行治疗，因为中药相对西药来说，副作用会小一些。常见治疗贫血的药物有当归、阿胶、熟地黄、白芍、西洋参等等。

此外，可以多吃红枣。红枣对于贫血、面白、气血不正的人来说具有很好的调养功效，既能够补血安神、养胃健脾，又能够助益体内的十二经络。我们不仅可以干吃红枣，还可以用红枣泡茶、炖汤，效果都是非常不错的。

还可以多喝红糖。对于贫血的人来说，在经期可能会出现痛经的现象，这时可以通过红糖水来缓解症状。红糖具有很好的健脾暖胃、益气补血、活血化瘀等功效。值得注意的是，患有胃溃疡和糖尿病的贫血患者不能够通过红糖来缓解病情。

还可以多吃黑芝麻。日常生活中，黑色和红色的食物大多都具有补血的功效，比如像黑芝麻也是具有补血的功效。多吃黑芝麻可以补肾，而血的根本在于肾，因此多吃黑芝麻做出来的食物，像芝麻酥、芝麻糊、芝麻香茶等，有利于改善贫血的症状。

除了以上的方法，平时也要养成良好的习惯，保证充足的睡眠，适当的放松自己，只有这样，才能够使得自己的精神状态达到最佳，避免疾病的缠身。





（文中窍门来自张艳秋听友）