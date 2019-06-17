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据统计，2018年来韩外国游客人数达到了1535万人，比2017年增加了15.1%。来韩外国游客中，中国游客最多，达479万人，居首位。虽然中国游客比2016年的800万人少很多，但与2017年相比，增加了14.9%，今年有望突破600万人次。尤其是近年来再次访韩的外国游客比例每年都在增加，去年访韩游客中，57.8%是两次次以上访韩的。





据前不久文化体育观光部、韩国观光公社发布的相关调查显示：外国游客的访韩目的，79.9%的游客是为了度假或休闲娱乐，占最多。外国游客访问最多的地区是首尔（79.4%），其次是京畿道（14.9%），釜山排在第三（14.7%），其他依次是江原道（9.7%）、济州岛（8.5%）。在访韩期间，外国游客最喜欢的活动是购物，占92.5%，其次是品尝美食，占71.3%。关于外国游客的消费，说到外国游客中的“大手笔”，很多人会联想到中国游客，但调查结果显示，消费最多的是蒙古人，人均消费达2069美元，中国游客屈居第二（1887美元）。

这是因为蒙古游客在韩国逗留时间较长，平均20天，而且访韩目的主要在于医疗或购物。访韩外国游客的平均逗留时间为7.2天。令人感到鼓舞的是外国游客对韩国之旅的满意度很高，回答满意的外国游客达93.1%。





关于旅游签证办理所需时间，每个国家都不尽相同。如，中国游客通过旅行社申请旅游签证，签证审查时间约需5个工作日。由旅行社代办的加急签证则需要3个工作日，但是如果在审查期间被领事处要求提交补充材料，审查时间将会有所延长。印度的情况就有所不同。印度已从今年3月4日起，5人以上的团体游客、毕业旅行团或会奖游，由大使馆指定的旅行社代办签证。如果印度游客在过去两年内4次以上赴韩旅游或过去一共10次以上赴韩旅游，可以申请5年期限的多次签证。办理签证所需时间为3-5天，加急签证需要1.5天-2天的工作日。