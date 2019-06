防弹少年团新专辑《MAP OF THE SOUL:PERSONA》的主打曲《Boy With Luv》MV23日凌晨在YouTube播放量突破4亿大关。





《Boy With Luv》今年4月公开,因美国大热唱作女歌手海尔希担任伴唱,一时成了热点话题,公开24小时内,播放量达7480万次等,曾创下“24小时内播放量最多的YouTube视频”、“24小时内播放量最多的YouTube MV”、“24小时内播放量最多的K-POP组合YouTube MV”3项吉尼斯纪录。





此外,BTS《DNA》MV播放量破7亿、《FIRE》、《FAKE LOVE》破5亿等,迄今为止,BTS共有9首歌曲MV的YouTube播放量超过4亿。