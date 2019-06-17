美北首脑互致亲笔信 外界期待尽早重启对话

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美北双方正在为重启对话相向而行。虽然双方“以无核化为前提”及“缓和制裁为先”的根本立场并无改变，但通过“自上而下（top-down）”方式延续对话的共识越来越广。





美国总统特朗普及北韩国务委员长金正恩互致亲笔信使美北对话僵局出现转机。特朗普称收到了“美好的信”，金正恩表示特朗普的信中有“有趣的内容”。此前，双方也曾通过亲善外交打破僵局，继续自上而下的对话。加之中北、中俄首脑此前会晤，G20峰会及中美、韩美首脑会晤在即，或许可以期待取得某种成果。在此前提下，双方信中所谓“有趣的内容”备受关注。此前，文在寅总统称金委员长的亲笔信中有“非常有趣的内容”，金正恩在收到特朗普的亲笔信后，也表示将“慎重考虑（信中）有趣的内容”。由此，特朗普信中“有趣的内容”便成为焦点。19日，美国国务院对北韩政策特别代表比根表示“协商的大门永远敞开”，并称重启对话没有任何前提条件。美国一直强调不会操之过急，比根此番言论可解读为美方这一立场发生了变化。在此情况下，美北双方交换了包含“有趣内容”的亲笔信。有分析认为，特朗普信中或许含有新的建议，可能包括从目前的“大交易论”后退一步。此前，美国国内也出现了是否应寻求分阶段解决方案的主张。若此，北核对话将迎来新的契机。





但也有慎重观点认为现在断言为时过早。从惯例来看，亲笔信包含具体内容的可能性并不大。同时，美国对北强硬政策并未改变。比根发言提到灵活接触必要性的当天，美国再次延长了对北韩制裁的有效时间，之后又继续将北韩列为人口贩卖最严重国家。鉴于此，有观点分析亲笔信或包括第3次首脑会谈的提议。但也有观测认为，即便如此，也将通过工作组协商重启对话后才会谈到首脑会晤，以避免重蹈河内会谈无果而终的覆辙。