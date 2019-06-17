检察总长文武一就检方过去错误向国民道歉

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检察总长文武一向国民道歉。文武一说，检方将根据法务部过去事件调查委员会提出的劝告进行改革。





过去事件调查委员会成立于2017年12月12日，旨在找出检察厅侵犯人权和滥用职权相关事件，彻底查明事实真相，主要调查对象包括检察官滥用职权、侵犯人权以及故意推迟调查等等。诸如在法院裁定的案件中被认为是检方涉嫌滥用职权的事件，在检察官行使职权的过程中涉嫌侵犯人权的事件以及检方不调查或推迟调查国家机构涉嫌侵犯人权案的事件。





法务部在大检察厅内成立了调查机构，对过去事件调查委员会指定的事件展开了调查和进行报告。在这段时间里，委员会对17起过去事件进行了审查，于5月底结束了所有的工作。委员会指出，在这17起事件中，8起事件牵涉到检方未能彻底调查或侵犯人权。委员会劝告说，检方应向国民道歉和为防止类似事件再次发生拟定改善对策。





在被过去事件调查委员会列出的8起侵犯人权和未能彻底进行调查的事件中，具有代表性的是金学义事件。金学义事件指的是2013年前法务部次官金学义的性丑闻事件。当时，金学义被前总统朴槿惠任命为法务部次官，因涉嫌在建设商尹重千（音）的别墅等地接受了性贿赂而接受检方的调查，任命法务部次官仅6天即引咎辞职。在过去事件调查委员会的劝告下，检方成立调查机构再次着手调查有关案件。在这一过程中，某受害女性揭发金学义涉嫌特殊强奸罪等嫌疑，但调查团以证据不足等为由未予以起诉，仅以金学义涉嫌从尹重千处收取1.7亿韩元贿赂提起公诉。