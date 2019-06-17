特朗普：会与金正恩举行第三次会谈

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美国总统特朗普表示，有朝一日自己会与金正恩举行第三次会谈。特朗普将于本月29日对韩国进行访问，此次访韩将成为北核对话的转折点。





目前，有关方面正在研讨特朗普在访韩期间访问非军事区问题，有分析认为，特朗普访韩期间可能会突然与金正恩会晤。美国政府方面虽曾称特朗普不会在访韩期间与金正恩会晤，但外界认为并非完全没有这种可能性，情况进展难以预料。另有分析认为，即使不举行美北首脑对话，双方也会进行工作接触。在特朗普访韩前，美国对北韩政策特别代表比根将于27日抵达首尔，比根或与北韩方面进行接触。





美北首脑最近互致亲笔信，制造了对话气氛。美国对北韩政策特别代表比根此前曾表示，需持柔和的态度与北韩进行接触。另一个引人注目的是特朗普即将在访韩期间发布的信息，如果特朗普访问非军事区，自然会发布某种对北韩信息。特朗普是否访问非军事区尚未确定，2017年11月特朗普访韩时，也曾预定访问非军事区，后因天气情况取消了行程。





6月底将举行G20峰会，美中首脑也将在峰会期间举行会谈。此前，北中、中俄相继举行首脑会谈，特朗普此次访韩可以说为这一连串的会谈收尾。特朗普表示会与金正恩举行第三次会谈，在访韩期间他将做出某种具体决定。河内会谈破裂后，美北对话陷入停顿局面，特朗普访韩是否能为美北对话带来突破口，早已引起国内外的注目。