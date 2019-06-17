韩代表队获得国际足联U-20世界杯亚军 开启韩国足球新时代
2019-06-17
#明星档案 l 2019-06-25
生日：1994年9月12日
身高：170cm
学历：中央大学话剧电影学
职业：演员/模特
出道：家具广告（2010）
高媛熙从小就希望成为一名演员，因此在上小学时便不顾父母反对，独自一人搭乘地铁，偷偷参加各种选秀。中学时期，高媛熙曾到中国丹东留学，但因无法放弃演员梦想，在费尽心力说服父母后，于初三时回国，并踏上了追求演员梦想之路。
高媛熙通过接拍广告踏足娱乐圈，随后被大众所熟知。她所接拍的各种广告中，韩亚航空的平面模特可谓深入韩国民心，甜美的微笑也成为高媛熙标志性的特征。
主要作品：
·电视剧
《树木葬》（童星，2012，影视剧出道作品）
《宫中残酷史：花儿的战争》（2013）
《猫来了！喵》（2014）
《星星闪烁》（2015）
《最强送餐员》（2017）
《离职的最佳时机》（2017）
《加油吧威基基》（2018）
《你的管家》（2018）
《香水(Perfume)》（2019）
·电影：
《危险的传闻》（2014）
《京城学校》（2015）
《负罪少女》（2017）
主要个人获奖经历：
第10届韩国电视剧盛典 最佳新女演员奖（《最强送餐员》，2017）
2019-06-17
2019-06-12
2019-06-10