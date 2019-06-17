《漫话国乐》 上灵山注解 / 清声数大叶 / 寿延长之曲





在古代，皇家贵族等统治阶层的音乐-正乐以伽倻琴、玄琴、大笒、奚琴、笛子、长鼓等多种乐器合奏的器乐曲形式传承下来。不过，在当时，多种乐器合奏的情况并不是很多，因为有人想摆宴邀请艺人助兴，一般都会根据其经济能力与空间的大小，可以邀请的艺人人数都不尽相同。正因为这一点，正乐发展成不管是两、三人合奏或一人独奏，都能按照乐器的构成给人不同的感动与震撼。而且，演奏正乐时，如《灵山会相》一样由好几曲组成的大型组合曲，只演奏其中一曲也可以，这使得正乐演变成丰富多样的音乐。





笛子独奏曲《上灵山注解》改编自正乐中读书人喜好的风流音乐《灵山会相》的开头曲“上灵山”，《上灵山注解》顾名思义，就是以演奏家的角度重新诠释“上灵山”的音乐，比起“上灵山”给人自由豪放的感觉。

{音乐1：《上灵山注解》/笛子-郑在国}





在国乐上使用的笛子种类有三种，一种是乡笛，乡笛的外径只有手指大小，长约25厘米，是一种竹制管乐器。乡笛是传统乐器中负责主旋律的乐器，除了演奏宫廷音乐等正乐以外，还作为民谣、巫乐的伴奏乐器，使用范围最广。第二种是细笛，比乡笛更细的竹子制成，主要用于小型室内乐演奏。最后一种是唐笛，主要演奏宫廷音乐。





接下来请大家欣赏的是大笒独奏曲《清声数大叶》，简称《清声曲》。清声指高音，数大叶指的是给时调谱曲的歌曲，也就是说，将歌曲的旋律调高的变奏曲。在歌曲中，以在尾声男女艺人对唱的《太平歌》的曲调为基础。





大笒是韩国最具代表性的竹制管乐器，其特点是贴有芦苇膜的笛膜“清孔”，吹奏时用气息震动清孔而发出高频率的“颤音”，这使得大笒的音色深沉、浑厚而豪放，富有民族色彩与表现力。

{音乐2：《清声数大叶》/大笒-尹炳千}





熟悉西方横笛那柔和圆润音色的人，听了大笒发出的粗糙、沙哑的颤音，好似杂音会觉得刺耳，可是一旦听惯了大笒的音色，没有颤音的管乐器发出的音色，会觉得平淡而无力，好像缺了什么似的。





古时候，读书人尤其对玄琴情有独钟，自己不会弹琴，也会把玄琴放在厢房里欣赏，视为一种风流。玄琴的余音较短，演奏节奏缓慢的音乐会给人时断时续的感觉。《寿延长之曲》的一个长短由6拍组成，通常1拍演奏一个音符，因此以玄琴独奏《寿延长之曲》显得格外平淡，可这种平淡也正是以玄琴独奏《寿延长之曲》的魅力所在。而且《寿延长之曲》曲调简单，不仅适合初学者以此练琴，还因为韵味深远，值得终生磨练，细细品味。

{音乐3：《寿延长之曲》/玄琴-李五奎}