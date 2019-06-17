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生日：1992年7月12日

出生地：大邱广域市

身高：177cm

学历：汉阳大学经济金融学

出道：网剧《游戏公司的女职员们》（2016）

其他中文译名：张东尹/张东允





相较于其他男艺人，张东润参军较早，21岁时，还未出道的他便入伍服役。张东润走红并非因参演某部影视剧作品，而是在2015年10月23日的SBS新闻节目中，其因见义勇为抓捕强盗而被采访上镜，随后被汉阳大学校友认出，接着被冠以“汉阳暖男”的昵称走红网络。

成为“网红”后，立即有演艺公司签下张东润，正式成为演员。2016年，张东润参演了网剧《游戏公司的女职员们》，之后又因担任脸红的思春期成名曲《给你宇宙》MV男主角而被大众所熟知。

演技不断进步的张东润外形出众，而且还多才多艺，不仅是一位运动好手，而且还拥有救生员资格证、保险会计师资格证等，可谓内外兼修。





主要作品：

·电视剧：

《游戏公司的女职员们》（2016，出道作品）

《所罗门的伪证》（2016~2017）

《学校2017》（2017）

《如果我们是季节》（2017）

《致忘了诗的你》（2018）

《国标舞女孩》（2018）

·电影

《美丽的日子》（2018）





主要获奖经历：

KBS演技大赏 系列短剧男演员奖（《如果我们是季节》，2017）