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生日：1991年3月29日

出生地：忠清南道天安市

身高：163cm

出道：《Catch Ball》（2015年）





1991年出生的元真儿入行较晚，2015年25岁时才首次接拍角色，而此前的她是一名普通的上班族。元真儿儿时便有演员梦，但考虑到家庭情况，求学时选择了与表演无关的其他学科，毕业后顺利就职。但未曾放弃演员梦想的她，出道前通过在表演学校学习演技，为获得机遇而做足准备。

正是在表演学校的一次公开选角中，元真儿成功拿到了出道作品《Catch Ball》中的一个角色，也正是从此开始，元真儿凭借其出色的演技与出众的形象，被越来越多的电影业界人士推荐，演艺事业开始蒸蒸日上。





主要作品：

·电视剧：

《只是相爱的关系》（2017）

《LIFE》（2018）

·电影：

《Catch Ball》（出道作品，2015）

《密探》（2016）

《钢铁雨》（2017）

《钱》（2018）





主要获奖经历：

第6届亚太明星颁奖典礼 最佳新人奖（《只是相爱的关系》，2018）