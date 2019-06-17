互联网安全“守护者”—— 韩国“KCS”公司

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韩国企业的创新想法给全球经济带来新的变化。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“KCS”公司，这是一家韩国计算机系统公司。这家公司在最近伦敦国际消防安全展览会上展示其卓越技术，成为最有前途的公司。接下来，让我们与公司董事总经理金汉植（音译：김한직）先生一道聊一聊他们公司。





韩国KCS公司在最近伦敦举行的国际消防安全展览会上吸引了很多安全专家的关注，尽管这是韩国公司第一次参加世界三大安全展。业界关注的焦点是嵌入了加密芯片的IP摄像机，摄像机可以实时加密图像而不会丢失图像，保证安全存储。





全球图像安全设备市场将在2021年增长至630亿美元。黑客对IP摄像机的广泛攻击会增加个人信息泄露的风险，甚至对国家安全构成威胁。为了寻找能够有效阻止黑客攻击的安全措施，各国正在将注意力转向加密芯片。在此背景下，韩国KCS公司开发出了一种满足安全需求的加密芯片。此外，公司还成功地将加密芯片应用于IP摄像机。海外的一些制造商也开发了加密芯片，但如果要把他们的芯片与其他产品连接，他们通常会收取额外的费用。另一方面，韩国KCS公司的加密芯片已经植入产品中，这是以前从未尝试过的重大突破。凭借其稳定的技术，韩国KCS公司在行业中取得了新的突破。





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韩国KCS公司是韩国计算机控股有限公司的子公司，成立于1974年。有些人将韩国计算机控股有限公司称为IT培训学校，以表彰其对推动韩国金融IT发展作出的贡献。它是韩国第一家在本土生产支付终端方面取得成功的韩国公司，开启了数字支付的时代。韩国KCS公司也因其不间断服务器而闻名，它适用于信用卡审批系统，一秒也不会中断。公司的不间断解决方案占据了国内信用卡审批系统市场70％以上的份额。在技术不断提升的前提下，公司开始从事加密项目。例如，2012年以来，韩国KCS公司与韩国电力公司共同开发了配电自动化系统的研究。韩国KCS公司的重点工作是研究用于电力监控的安全模块。





由韩国KCS公司开发的加密芯片尺寸仅为6毫米，这种小巧的芯片可保证出色的安全性能和可扩展性。从去年该芯片成功应用于IP摄像机开始，韩国KCS公司已经开展其加密设备业务。现在，他们正在努力将加密芯片应用于自动驾驶车辆和智能工厂项目。





在第四次工业革命时代，网络与各种设备相连，从智能手机和急救病人的救护车，从自动驾驶汽车到远程医疗设备。换句话说，技术融合时代模糊了行业之间的传统界限。在这个超级连接的社会中，黑客攻击甚至可能威胁到人们的生命。为了实现人们生活方式的巨大变革，韩国KCS公司正在开发各种基于加密芯片的解决方案，旨在确保和增强互联网信息的安全性。