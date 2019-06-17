韩国基准利率何去何从？

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6月19日，美联储决定保持基准利率不变，但暗示未来可能会降息。美联储的声明表明美国之前的货币政策立场发生了重大转变。今天节目里，我们邀请到了韩国全球经济研究所所长金大浩（音译：김대호）先生，与他共同聊一聊美联储降息的政策变化及未来可能实施的货币宽松政策。





美联储将其政策利率维持在2.25％至2.50％之间。不过，市场已经普遍预期美联储会做出冻结利率的决定。引起市场更多关注的是美联储在声明中不再使用“耐心”这个词。此前，美联储的表态中一直提及“耐心”一词，表明美联储的意图是不急于调整利率而是冻结基准利率。现在，纽约证券交易所将这个词从声明中删除，表明美联储可能会在必要时降低利率。





上周，美国联邦公开市场委员会声明美联储在其货币政策立场上变得更加温和。尽管决定保持基准利率不变，但显示出明显的方向转变。“耐心”一词从陈述中消失，并提出“适当保持扩张的措施”这一短语，就足以证明了这一点。显然，美联储准备放弃现行的冻结利率政策，转而开始降息。





美国连续4年上调利率，以遏制因2008年全球金融危机采取货币宽松政策导致的通胀。但许多人担心持续的加息可能会导致经济放缓。美国总统唐纳德·特朗普一直在向美联储施压，要求降低利率。事实上，在美中之间的贸易战之前，美国经济一直表现良好，但去年开始出现下行迹象。美国现在看起来已经准备好改变其过去5年所实施的货币紧缩政策，为了应对可能出现的经济衰退而采取先发制人的措施。





在美联储政策立场转变的背后，中美之间旷日持久的贸易冲突带来了越来越多的经济不确定性。4月份，美国零售额较前一个月下降了0.2％，这表明美国消费者正在收紧钱包。4月份，美国工业产出同比下降0.5％，其中机动车和零部件产量下降2.6％。显然，美中贸易争端正在对美国经济产生负面影响。美联储政策制定者对于美国经济的预期表明美联储倾向于降息。





美联储官员可以以个人的名义匿名对利率进行预测。上周，他们的预测值维持在2.4％。鉴于目前美联储基准利率为2.25％至2.5％，最新预测显示美联储不太可能大幅调整利率，尽管他们已经表示准备降息。





联邦公开市场委员会的成员可以匿名公布他们对基准利率的预测。在最新的预测中，只有1位官员预测加息，而8位成员预计会冻结。7位成员预测今年会有两次降息，其中1位表示会有一次降息，预测结果显示美国年内降息的可能性很高。美联储可能最早在7月份调降利率，除非美国和中国在本月晚些时候的首脑峰会上解决贸易争端。预计美联储降息将影响韩国的基准利率政策。





美国的货币政策出现重大逆转，从之前的加息到未来可能实施的降息。美联储的这个举动让韩国陷入进退两难的境地。韩国央行已根据美联储的加息政策上调了韩国基准利率。但现在，韩国央行却没有任何理由再实施加息政策。此外，许多分析师都在呼吁韩国降息，理由是韩国经济增长率下降。7月份，韩国央行货币政策委员会将做出什么决定，让我们拭目以待，而货币委员会内部已经呼吁降息。韩国本土金融市场、国债和公司债券的利率都低于央行基准利率。由此来看，韩国可能采取比美国更快的速度调降基准利率。





美联储调整利率对韩国的货币政策有很大影响。那些反对韩国降息的人坚持认为，韩国仓促降息只会进一步扩大韩美之间的利率差距，但如果美国调降利率，那么这种说法将会不攻自破。此外，在美中贸易争端对全球经济产生负面影响的背景下，专家们呼吁通过降息来刺激需求，提振韩国经济。澳大利亚和印度等国已经调降利率，采取了先发制人的行动。显然，考虑到最近的形势变化，韩国央行行长李柱烈（音译：이주열）已经改变了之前支持加息的强硬立场。降息是政府为刺激经济而采用的政策手段之一。韩国政府已经实施扩张性财政政策，并提出了总规模为7万亿韩元的追加预算。在这种情况下，降息可能有助于推动韩国经济增长。





我们知道，公司有两个主要的财务来源，股东权益以及贷款。当然，公司也必须支付贷款利息。如果韩国央行调降基准利率，那么企业的利息将大幅减少，而降低利息成本将改善其资产负债表，即使其业务保持不变，较低的利率也将帮助企业从金融机构借入更多资金，并产生振兴经济的作用，这将对刺激韩国消费、实现经济增长产生积极影响。





在调整基准利率时，韩国需要考虑各种因素。例如，降息可能会加速韩国家庭债务增加的风险，韩国家庭债务超过1500万亿韩元。从目前情况来看，美中贸易谈判的结果将可能决定韩国基准利率的未来方向。