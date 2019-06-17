美国总统特朗普在二十国集团峰会结束后访韩的意义

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美国总统特朗普将于6月29日至30日以两天的日程访问韩国。今年2月底在越南河内举行的第二次美北首脑会谈无果而终，且迄今未能重启无核化协商，在此背景下，美国总统特朗普此次访问和美北首脑展开亲笔信外交能否为重启美北无核化协商注入动力，引起国际社会密切关注。





河内首脑会谈未能达成协议后，通过对话实现韩半岛无核化的呼声日益高涨。因此，美国总统特朗普此次访问韩国的目的在于韩美两国在此问题上加强合作，采取共同步调。特别值得一提的是，特朗普总统在此次访韩期间有可能对北韩发出和平信息。由于特朗普总统将在大阪二十国集团峰会期间同中国等有关国家通过双边首脑会谈，就韩半岛无核化问题交换意见，然后访问韩国，因此在首尔举行的韩美首脑会谈中，两位首脑有可能就此问题进行紧密协调。今年4月在华盛顿举行会谈后，时隔约80天在首尔举行的韩美首脑会谈因为是在大阪二十国集团峰会结束之后举行，从而引起国际社会密切关注。在日本大阪举行二十国集团峰会期间，韩国和中国、美国和中国分别通过双边首脑会谈，就韩半岛无核化问题交换意见，并通过最近访问北韩的中国国家主席习近平听取北韩方面的诉求。此外，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩最近相互发送亲笔信，提高了人们对重启美北无核化协商的期待。据推测，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩通过亲笔信就举行双边工作协商交换了意见。如果工作协商得以举行，或许会在不久的将来举行第三次美北首脑会谈。其实，北韩国务委员会委员长金正恩喜欢由上而下的谈判方式，对工作协商持否定态度，但是在河内美北首脑会谈之前，美国国务院对北韩政策特别代表比根和北韩负责对美谈判的官员金赫澈就4项内容达成协议。因此，美国有可能在此基础上提出能使无核化协商取得实质性进展的方案。由于北韩国务委员会委员长金正恩曾对这4项协议内容表示赞同，因此只要美国在协商中采取积极态度，或许能让北韩接受新的无核化方案。





6月23日，北韩媒体一致报道称，金正恩委员长接到特朗普总统发来的亲笔信后对信中内容表示满意。该亲笔信作为特朗普总统以回信方式发给金正恩委员长的亲笔信，可能提议美北双方通过关于无核化的工作协商，寻找完全无核化的折中方案。每当美北关系恶化时，亲笔信外交都为缓和双边紧张关系起到突破口作用，促使双方相互采取有意义的举措。因此，美国国务院对北韩政策特别代表比根6月27日访问韩国，有可能成为美国和北韩就无核化问题重启工作协商的重要转折点。美国国务院对北韩政策特别代表比根此次访问韩国的目的是为了在韩美首脑会谈之前与韩方就无核化问题再次进行协调。上周，韩国外交部韩半岛和平交涉本部长李度勋访问美国，已与美国国务院对北韩政策特别代表比根就北韩无核化问题进行协调，此次比根27日抵达首尔，离特朗普总统访问韩国只有一天半的时间，因此比根将利用这一天半的时间与韩国政府有关人士进行会晤。但更引人注目的是，比根会不会在板门店与北韩官员举行工作会谈。因为美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩通过亲笔信外交营造了对话氛围，因此美国和北韩或许有可能举行工作会谈。





当然，美国政府的基本立场是实现最终、可完全验证的无核化，但是这一立场最近发生了微妙的变化。此外，特朗普总统在此次访韩期间会不会到韩半岛非军事区去向北韩发出和平信息也成为关注的焦点。这将是特朗普就职美国总统后第二次访问韩国。2017年11月特朗普总统首次访韩时，曾计划搭乘直升机访问非军事区，但因天气情况欠佳被迫取消。当时，美北关系严重恶化，且韩半岛充满紧张气氛，但是去年以来，美国和北韩举行两次首脑会谈，且韩半岛局势趋于缓和。在此情况下，特朗普总统访问非军事区并向北韩发出和平信息，将为推进韩半岛无核化进程注入新的动力。





其实，很多人期待特朗普总统在此次访韩期间，南北韩和美国能举行三方首脑会谈，但是美国政府高层官员表示，特朗普总统在此次访韩期间没有同北韩国务委员会委员长金正恩会晤的计划。最好是北韩国务委员会委员长金正恩到板门店来举行南北韩和美国三方首脑会谈，但是其可能性可以说微乎其微。如果金正恩委员长不到板门店来，韩美首脑可在板门店发表“非军事区和平宣言”，或者特朗普总统通过演说或记者会向北韩发出和平信息也具有相当的意义。举例来说，美国将通过对话和平解决北韩核问题或提议举行第三次美北首脑会谈。不论如何，在美国和北韩仍坚持自身立场的情况下，有必要先通过美北高级别会谈拉近彼此间的意见差距。





在此，我们期待美国总统特朗普此次访问韩国，能够成为打破美北僵持局面、重启对话协商的一大转折点。