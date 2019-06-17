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韩国高考竞争激烈，学生们放学后大都到补习班去接受课外辅导。此外，韩国实施一周最长52小时工作制后，上班族们则利用日常剩余时间到各类培训班去提高其竞争力。因此，韩国辅导培训行业市场规模呈扩大趋势。据悉，北韩的课外辅导市场规模也呈扩大趋势。





北韩的课外辅导市场业已形成，且呈扩大趋势。北韩不允许课外辅导，学生们只能在学校里接受教育，但是上世纪90年代中期国家配给制度几近崩溃后，北韩居民不得不自力更生，并在此过程中形成非常严重的贫富两级分化。积累财富的新兴富豪们为教育子女选择课外辅导，从而形成课外辅导市场。在国家配给制度几近崩溃的情况下，北韩的教员仅以国家发放的工资难以维持生计。因此，很多教员为养家糊口从事课外辅导工作。北韩居民认为 ，他们的子女通过课外辅导成为科技精英，有可能扬名世界，且可以摆脱被肃清的政治风险等，平安富足地度过一生。因此，艺术、体育、电脑、外语、数学等领域的课外辅导市场规模呈急剧扩大趋势。





北韩标榜无偿学校教育，全面禁止课外辅导。但是上世纪90年代中期北韩经济陷入困境后，学校教育面临危机，只靠工资难以维持生计的教员们开始走进课外辅导市场。教育运营方式的变化也成为课外辅导市场扩大的原因之一。北韩因经济困难大幅削减教育预算，导致一般学校难以正常运营。在此情况下，北韩当局扩充所谓的秀才教育机构，并优先给予支援。

秀才学校的学生们通过大学教育被培养成为劳动党干部，但是一般学校的学生难以摆脱劳动者身份。因此，北韩居民们想方设法让自己的孩子进入秀才学校。其中，通过经商等方式积累了财富的新兴富豪们为了让自己的子女进入秀才学校，争相花钱请教员给孩子辅导功课，从而掀起了课外辅导热。





北韩的高考有中央大学高考和地区大学高考。中央大学在全国各地招募学生，录取的学生毕业后被分配到全国各地。地区大学设在全国各道，本道学生才有资格报考本道地区大学，录取的学生毕业后被分配在本道工作。由此可知，中央大学的档次高于地区大学。在中央大学当中，为考进金日成综合大学、金策工业综合大学等最高名门学府要考出相当高的分数。学生们在报考这些大学的时候，要在自己居住的地区考“预备考试”，这类似于韩国的“大学修学能力考试”，然后按其成绩顺序决定能否进入本人想读的大学和专业。因此，北韩的高考竞争也很激烈。





在北韩，进大学是登龙门的捷径，也是能成为劳动党干部的必由之路。特别是考进金日成综合大学、金策工业综合大学等北韩最高名门学府，其人生之路可以说宽广平坦，因此北韩高层人士和新兴富豪竭尽全力让其子女进入名门学府。高考笔试科目有以主观题为主的金日成金正日革命史、数学、物理、化学、国语文学、外语等，为进入金日成综合大学，高中在校成绩必须名列前茅，且高考成绩位居前0.4%以内。因此，家长们为使子女获得好成绩，请辅导教师为孩子辅导高考科目。事实上，以考入名门学府为目标的学生大部分接受目标学校研究生或教授的辅导。此外，北韩学生接受课外辅导的年龄在逐渐降低。据说，目前有不少小学生在接受课外辅导。北韩居民认为孩子应从小学阶段开始学习电脑或外语。北韩有中学阶段的外语学院，且外语学院毕业生更容易考进平壤外国语大学。因此，很多北韩居民让孩子从小接受外语辅导。一般来说，课外辅导通常是在辅导教师的家里进行。有些辅导教师在家里同时辅导多名学生，有时到学生家里进行一对一辅导，这样能收取较高的辅导费。总之，辅导教师大多在自己家里辅导学生，但也直接造访学生家里进行辅导。





在北韩完成5年的小学课程后，可通过考试进入中学，而北韩小学生最向往的中学是第一中学。北韩各道都设有一所第一中学。第一中学作为北韩精英学校，毕业生全被保送至金日成综合大学、金策工业综合大学、平壤医科大学等北韩顶尖名门学府继续深造。此外，北韩的学生从小开始学习外语。由于精通外语能在涉外单位工作，且容易赚取外汇，因此以新兴富豪的子女为中心，从托儿所时期开始学习外语。课外辅导通常在辅导教师家里或学生家里进行，如果同时接受辅导的学生较多，有些家长会通过人脉关系租用公共建筑作为辅导教室。但是在北韩，课外、校外辅导是违法行为。北韩不允许课外、校外辅导。因此，如果被发现，辅导教师和学生家长会受到处分。但是北韩新兴富豪与高层官员相勾结，以行贿的方式解决问题，且北韩高层官员的子女也接受课外、校外辅导，因此北韩的课外辅导市场规模在不断地扩大。





目前，北韩教育当局为遏制课外辅导市场的扩散而加强管制，但是未能取得预期的成效。其原因在于负责取缔的干部等北韩高层官员的子女也在接受课外辅导，即使被发现，也能通过行贿的方式免遭处罚。对让孩子接受课外辅导的学生家长来说，有足够的经济能力向高层官员行贿和支付较高的辅导费。目前，数学、物理、外语等科目的月均课外辅导费在7美元至15美元水平，钢琴为30美元水平。在北韩，30美元可以买48公斤大米，但是新兴富豪们为子女教育不惜支付较高的辅导费，因此不论当局取缔与否，仍将有很多北韩居民让自己的子女接受课外辅导。北韩为使其教育系统恢复正常运作，必须在教育领域投入巨额资金，但是以北韩目前的经济状况来看，这种可能性并不很大。如果北韩的教育系统无法恢复正常运作，且金正恩委员长继续推进科技创新政策，那么北韩的课外辅导热将会继续扩散下去。

上世纪90年代中期北韩遭遇经济困难后，其教育领域发生了巨大变化。北韩为克服经济困难重点培养科技、外语、电脑等方面的人才，试图通过精英教育促进国家经济发展，但是北韩此举却在全国范围掀起了课外辅导热。在此情况下，如果北韩无法消除日趋严重的教育两级分化现象，其课外辅导市场规模将会不断扩大，进而引发因经济不平等带来教育不公平的争议。