大韩体育会长李起兴被选为国际奥委会委员

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委员是世界体育最高决议机构国际奥委会的成员，他们代表本国在国际上担负体育外交的重要角色，因而在前往任何一国时均享受国宾待遇。





国际奥委会委员最多有115位，此次选举前在职委员为95人，随着大韩体育会长李起兴等10人当选新委员，如今国际奥委会共有105位委员。国际奥委会委员包括个人、国家奥委会（NOC）和各比赛项目国际联盟的代表以及运动员。个人委员上限为70名，任期不尽相同，1966年以前当选的委员是终身制，1999年11月底之前当选的委员退任年龄为80岁，此后当选的委员退任年龄为70岁。韩国10位历任委员当中，有8人为个人委员。此外，国家奥委会和各项目国际联盟的代表以及运动员委员分别为15人。代表委员的任期和在相关团体中的任期相同，若辞去相关团体代表职务，即丧失国际奥委会委员身份。2002年当选委员的前斗山集团会长朴容晟原是国际柔道联合会会长，他于2007年辞去会长职务后，同时丧失国际奥委会委员身份。此外，国际奥委会还从运动员中选出委员，委员由运动员们从奥运会金牌得主中选定。运动员委员的任期根据投票结果决定，支持率位居前50%的为8年，后50%为4年。2004年雅典奥运会跆拳道金牌得主文大成是韩国首位运动员委员。此后，2004年雅典奥运会乒乓球金牌得主柳承敏2016年当选委员，任期截至2024年。





1955年，韩国时任副总统李起鹏当选韩国首位国际奥委会委员，之后金云龙、李健熙、朴容晟等人被选为委员，金云龙曾任国际奥委会副主席。2000年后初期韩国一度拥有3位委员，彰显了体育强国的地位，此次大韩体育会长李起兴当选委员是2005年以后韩国首次拥有两位委员，人们期待今后二人能在国际体育外交舞台上发挥巨大力量。