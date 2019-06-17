韩国实施新《道路交通法》 加强酒驾管制力度

ⓒYONHAP News

韩国从本月25日起实施被称为“第二尹昌浩法”的新《道路交通法》，大幅加强对酒驾行为的管制力度。警方在展开大规模管制的同时，也在思考制定早间上班高峰的酒驾管制对策。

“第二尹昌浩法”指的是加强酒驾管制力度，且经过修订后的全新《道路交通法》。修订后的法律规定，将查扣驾驶证的血液酒精含量标准由原先的0.05%上调至0.03%，将吊销驾驶证的血液酒精含量标准由0.1%上调至0.08%。这是韩国1961年制定《道路交通法》后，时隔58年加强酒驾管制标准。新法之所以被称为“尹昌浩法”，原因是源自一场酒驾事故，该事故也成为法律被修改的契机。2018年9月，正在进行兵役期间休假的尹昌浩在釜山被醉酒司机驾驶的汽车撞倒，被送往医院后不治身亡，年仅22岁。因为此次酒驾事故，韩国社会要求政府加强酒驾管制的声音此起彼伏。“第二尹昌浩法”可以视为因本次事故实施的“第一尹昌浩法”的补充。“第一尹昌浩法”全名为《特殊犯罪加重处罚法》，加强了酒驾致死量刑标准。





酒驾是困扰韩国的社会问题。尹昌浩事件使韩国社会对酒驾的警惕性大幅提高。据警察厅发布的数据，今年第1季度，警方查处酒驾2.7万起，同比（3.7万起）减少28%。也有声音指出，韩国酒驾屡禁不止与韩国文化中的“酒文化”不无关联。最典型的事例是即便犯罪，若酒后丧失思考能力，即将其视为“心神微弱”，并减轻处罚力度。随着酒驾问题日趋突显，大众对酒驾的态度发生极大转变，认为应该加重处罚酒驾事故肇事者。数据显示，2014年至2017年，因酒驾事故死亡的韩国人共2095人，另有15万3439人受伤。酒驾再犯率高达45%，每年酒驾举报超过20万个。此前，韩国人并没有意识到酒驾等于犯罪。如今，随着政府接连加强酒驾管制力度，让民众开始意识到酒驾的危害。若达到查扣驾驶证的血液酒精含量0.03%，相当于正常成年人饮一杯烧酒且经过1个小时后测定的数值。也就是说，本次政府修改《道路交通法》，真正将“喝酒不开车，开车不喝酒”付诸实践。





韩国面临最严峻的问题是早间酒驾，即使前一天过量饮酒，翌日早晨起床后开车，血液中酒精含量也可能超标。因此，警方正在商议如何在不影响上班早高峰交通秩序的同时管制酒驾的措施。交警提醒，若民众饮酒过量，第二天尽量乘坐公共交通出行。





“尹昌浩法”的实施让人们意识到酒驾是重大犯罪，未来酒驾给韩国带来的危害有望大幅减少。