韩国与沙特扩大经济合作

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应韩国总统文在寅邀请，沙特阿拉伯王国王储兼副首相穆罕默德•本•萨勒曼•阿勒沙特26日起对韩国进行为期两天的正式访问。以穆罕默德访韩为契机，韩国与沙特有望扩大经济合作。





穆罕默德王储作为沙特国政的实际掌权人，本次访韩行程主要集中在进行广泛的经济合作上，他出席S-OIL石化综合设施竣工仪式，签订大规模投资与合作合同以及谅解备忘录，会见韩国主要财团负责人等，突显其与韩国进行经济合作的强烈意志。穆罕默德王储正在沙特推进雄心勃勃的经济改革，为了贯彻改革措施，沙特希望与韩国进行相关合作。穆罕默德一成为王储，就提出了针对沙特未来改革蓝图“2030愿景”，该蓝图力争摆脱以石油为主的产业结构，以实现多元化为核心，并将韩国选为重点合作伙伴。为实现这一愿景，沙特计划在红海沿岸的工商业新城NEOM投资600万亿韩元预算，其中核电领域投资约100万亿韩元，人工智能（AI）领域投资约270万亿韩元，目前相关预算正在执行。NEOM的规模是首尔的44倍。沙特阿美石油公司作为S-OIL最大股东，在韩国进行的首个大规模投资是S-OIL石化综合设施，文在寅与沙特王储共同出席设施竣工仪式，释放出韩国与沙特扩大经济合作的信号。该设施斥资40亿美元，灵活使用阿美石油开发的技术，每年可生产40.5万吨聚丙烯和30万吨氧化丙烯。S-OIL不仅是阿美石油公司的最大投资成功事例，也是韩国与沙特经济合作的成功范例。

本次韩国与沙特签署的谅解备忘录和合同规模达83亿美元，两国还扩大新型产业与氢能合作。首先，两国政府签署了关于汽车和氢经济合作的谅解备忘录，韩国企业将获得环保、内燃机汽车和氢能源供应网，并在氢燃料电池等领域为韩国企业进军中东市场奠定基础。阿美石油公司作为沙特国营企业，与现代重工业等共同成立发动机制造与售后服务合作公司，并与其他韩国企业推进12个项目。沙特投资总局还宣布，旨在落实和检查两国合作项目的办事处将于明年第一季度以前在首尔成立。目前，两国正在制造、能源、数字化、智能基础设施和保健生命科学5大领域推进40余个合作项目。





沙特是韩国第一大石油进口国。上世纪70年代和80年代，韩国每年有超过100万人前往沙特，在那里修建高速公路、桥梁、发电厂、炼油厂、大型建筑和公寓等基础设施。韩国与沙特经济合作建立在长期合作的历史基础之上，双方也成为彼此信任的合作伙伴。鉴于穆罕默德王储此次访韩还前往三星集团迎宾馆承志园，与五大集团负责人会面，展现出与韩国企业合作的强烈意志，外界期待以此为契机，能掀起与过去基建合作完全不同的“第二中东热”。