韩国举行6.25韩战69周年纪念活动

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为纪念6.25韩国战争爆发69周年，韩国各地举行了纪念牺牲者的活动和集会。文在寅总统24日在青瓦台与韩国战争参战有功人员及其遗属共进午餐。

1950年6月25日，北韩在得到前苏联默许的情况下于当天凌晨不宣而战，对韩国发起进攻。1945年太平洋战争结束后，以北纬38度线为基准，苏军和美军分别进驻北韩和韩国。随后，苏军切断了南北之间的往来和通信，令南北陷入分裂。1948年，韩国和北韩相继成立独立政府，形成了南北对峙局面。抢占先机的北韩军队在韩战开始仅两个多月就迅速占领除大邱、釜山、庆尚南道等东南部分地区以外的韩国领土。同年9月15日，以仁川登陆为分水岭，联合国军进行全面反攻，10月更攻入中北边境鸭绿江和豆满江（中国称图们江）一带，半岛统一近在咫尺。1950年11月，随着中国军队参战，战争局势进入新局面。韩国军队和联合国军再次被逼退至韩半岛中部，此后又进行了僵持不下的消耗战。1951年7月，参战国家在开城进行停战谈判，此后谈判地点转移至板门店，在经历近两年的唇枪舌剑后，于1953年7月27日签署《停战协定》，战争告一段落。

3年多的战争让韩半岛满目疮痍，造成重大人员伤亡。数据显示，韩战共造成平民死伤250万人，其中韩国100万人、北韩150万人。军人伤亡情况为韩国62万人、北韩93万人、中国军队100万人、联合国军队16万人，尤其是韩国军队牺牲将士近14万人。





韩国在基础设施几乎遭到全部破坏的情况下，依靠国际援助进行战后重建。之后，经过上世纪60年代和70年代的经济开发，韩国成功实现了产业化。也正是因为如此，韩国从战后的世界最贫穷国家跃升为如今全球排名前十的贸易大国、经合组织（OECD）和G20成员国，跻身国际社会的中坚国家。





但长期的分裂和停战机制阻碍了韩国的发展，对于北韩的立场也陷入内部矛盾。其中最大课题是北核问题，这需要克服分裂、构建半岛和平机制，同时还需构建东北亚整体新安保秩序等复杂问题。韩国舆论也对北韩分为“鸽派”与“鹰派”。这种情况在6.25韩战爆发69周年集会和相关活动中被淋漓尽致地展现了出来。具有保守倾向的市民团体强调北韩对发动韩战、绑架等负有责任，要求北韩道歉。相反，具有进步倾向的团体则呼吁龙山战争纪念馆应改变对北敌对的宣传展示。在韩国政界，朝野虽然一致强调护国意志，但对于执政党共同民主党提出的半岛和平机制，最大在野党自由韩国党批评现任政权安全意识松懈。