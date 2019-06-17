韩流文化高等学府-京畿大学韩流文化大学院

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾： 周燕（京畿大学国际音乐专业博士生）





韩流文化的兴起已经有20多年的时间了，但是一直都没有一个系统性的机构传授这种文化的扩散。惊闻韩国京畿大学今年首次建立韩流大学院（培养硕博士的机构），有请京畿大学文化交流在读博士生周燕为我们介绍一下相关情况。









南：请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

周：大家好，我叫周燕。我在2017年9月进入韩国京畿大学国际音乐专业攻读博士学位，目前在国内东北辽宁省鞍山师范学院担任教授，很高兴能够来到KBS与大家分享我的学习经历。

南：能给我们大致介绍一下你现在所在的京畿大学，以及你现在所学习和研究的领域吗？

周：京畿大学创建于1947年，是位于首尔及京畿道道政厅水原的韩国著名大学，学校知名专业为观光学、艺术设计、媒体影像、经营贸易等专业。我就读于国际音乐专业，主要研究方向是传统音乐，从2017年9月来到韩国学习，通过韩国非物质文化遗产传承人—金浩锡教授的悉心传授，以及在国学院观看的各种传统演出，对于传统音乐产生了浓厚的兴趣，我目前的研究方向是韩国的传统记谱法井间谱和中国的传统记谱法工尺谱的对比性研究。

南：你觉得在韩国读硕士或者博士学位，感受如何?

周：首先韩国是一个开放文明、多元化的国家，对于文化的要求是比较严谨的、认真的。俗话说，“师傅领进门，修行在个人”，所以我认为在韩国的博士硕士学习只有踏踏实实的学习技能；认认真真的做数据分析研究；多走多看多学多实践，才能够真正体会韩国文化的精髓，才能够学以致用。

南：京畿大学是第一所设立韩流大学院的高等院校，请你介绍一下其背景好吗？

周：建立的背景就是利用京畿大学韩流文化的基础与条件，发挥京畿大学韩流文化人才的优势，吸引在韩国的以及全世界喜欢韩国文化与韩流文化的年轻人加入到韩流文化中来。 。









南：韩流大学院的招生情况如何？招生标准是什么呢？

周：据我所知，招生情况还是不错的，我之前就有两名国内的学生加入了韩流大学院K-POP的学习，孩子们非常喜欢这里学习的氛围，感觉很棒！招生标准就是，硕士课程要求是全世界喜欢韩流和韩国文化的本科毕业生，博士课程是要求硕士毕业。

南：韩流大学院的专业和授课内容是怎么安排的呢？

周：韩流文化大学院共分为三个学科，文化融合学科（包括四个专业：K-pop专业；文化管理学专业；电视剧专业；世界音乐专业）；公演艺术学科；多媒体学科。授课内容包括公共必修课、公共选修课、专业课，以K-POP专业为例：专业课程有k-pop研究，音乐剧舞蹈剧目，音乐剧公演评论，英美流行音乐对比研究，爵士和现代音乐等课程。

南：据说韩流大学院的师资很有竞争力，是吗？

周：以我们学校校长金仁圭为首的前KBS电视台台长以及前KBS电视台副台长陈金柱；京畿大学音乐系韩国非文化遗址遗产继承人金浩锡教授的深厚的人脉资源；我们优秀的影视毕业生现在在韩国各个层面活动的韩流优秀影视演员有车太贤，宋智孝，宋承宪、张佑赫，以他们为基础会给我们在理论层面上的有一个教学辅助，一线的演员们会时常过来跟我们学生一起分享，一起交流，一起碰撞，兼容并蓄，海纳百川，使学生的技能得到更深层次的发展。（图片来自嘉宾）