大阪G20开幕 “习特会”、北核问题走向受关注

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G20峰会28日在日本大阪开幕。此次峰会的最大焦点是美中谈判。此外，除北韩外，北核问题六方会谈当事国首脑均出席会议，因此北核问题相关讨论也备受关注。





美国总统特朗普与中国国家主席习近平将于29日举行会谈，国际社会非常关注两位首脑的会晤。在上月初美中高级别谈判破裂后，双方一直互不让步。美国对2000亿美元规模的中国产品征收25%的关税，并宣称将对中国产品加征新关税。而中国对600亿美元规模的美国产品征收报复性关税，并警告美国将考虑通过限制稀土出口进行反制。有观点认为，美中首脑可能在此次会谈中商定停止贸易战。此前，美国财政部长姆努钦26日表示，美中贸易谈判进度已达90%。还有媒体报道称，美中双方已初步商定停止贸易战。





在北韩核问题方面，此次峰会将成为判断美北能否重启对话的重要契机。美北首脑已互致亲笔信，美国不断释放缓和信号，且G20峰会结束后，特朗普将访问韩国。此次G20峰会东道国日本是对北核问题最为敏感的国家之一，日本利用此次主办G20的机会，试图加强影响力。而特朗普希望再次赢得美国总统选举，因此必须在北核问题上取得实质性成果。此外，习近平近期访北，提高中方影响力，且俄罗斯也以金正恩访俄为契机加强北韩问题发言权。文在寅也在提及与北韩沟通的同时，强调韩国的协调者、促进者作用。这意味着目前有关国家都在对北韩问题采取积极行动，因此有必要关注此次峰会显示出的北韩问题走向。