金请夏发行《Flourishing》华丽回归

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金请夏6月25日发行第4张EP《Flourishing》回归歌坛。

整张专辑的主题突出“矛盾”性，专辑名称“Flourishing”一方面正如字面意思，展现金请夏自信的一面，但同时也表达出金请夏希望内敛的不安感和恐惧。

新专辑主打歌《Snapping》相较金请夏之前的作品旋律更加华丽、有深度，节奏强烈，律动感十足，使人过耳不忘。歌曲讲述的是在经历离别后，想要甩掉疲惫的心情，迎接全新一天的内容。

作为新生代“音乐强者”，金请夏新专辑一经发表，主打歌《Snapping》便成为国内各音源网站的热门歌曲。在Melon榜单中最高排名冲至第2，而在Bugs、Genie、Mnet等其他音源排行榜中，则均称为冠军歌曲。

新专辑海外成绩也十分抢眼，在美国、中国香港等6个国家和地区的iTunes榜单中排名第1，同时进入泰国、菲律宾、瑞典、波兰、俄罗斯等全球多个国家和地区的iTunes榜单TOP10。

目前，金请夏已经全面展开回归活动，并在各打歌节目中呈献新歌的现场舞台表演。