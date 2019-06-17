防弹少年团专辑销量超越金建模穿记录 载入吉尼斯

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防弹少年团近来发行的专辑成为韩国史上销量最多的唱片，被载入“英国吉尼斯世界纪录”中。

吉尼斯纪录方面在当地时间25日通过其官方网站发布了上述消息。根据介绍，防弹少年团不久前发行的专辑《MAP OF THE SOUL：PERSONA》截至消息发布当时，销量达到339万9302张，打破韩国唱片销量纪录。

此前，最畅销的韩国唱片为金建模1995年发行的第3张专辑《错误的相遇》，该专辑累计销售量为330万张。

发行于4月12日的《MAP OF THE SOUL：PERSONA》尽在4月就以达到332万多张，并登顶“Billboard 200”专辑畅销榜。

除此之外，《MAP OF THE SOUL：PERSONA》的主打歌《为渺小而做的诗》MV也以“24小时观看最多的YouTube视频”“24小时观看最多的MV”“24小时观看最多的K-POP MV”为名，载入吉尼斯世界纪录。

吉尼斯方面还介绍称：“防弹少年团粉丝A.R.M.Y人数庞大，也使得防弹少年团成为Twitter转发量最多的用户，在社交媒体领域也创造了纪录”。

另外，防弹少年团将于7月3日发行全新日文单曲《Lights/Boy With Luv》，随后将展开日本巡演。