美北首脑板门店历史性会晤

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美国总统特朗普与北韩国务委员会委员长金正恩6月30日在板门店的历史性会晤将成为世界首脑外交史上最具突破性的一次会面。首脑间的会面牵涉到诸多问题，因此从形式到礼仪、议题等都需要经过极其复杂的协调，但此次板门店会晤却打破了所有惯例。





这一系列的破格始于美国总统特朗普前一天在推特上突然发文说“可以在非军事区（向金正恩）说声‘你好’”，即所谓的“闪电会面”。北韩方面也出乎意料地对此马上给予回应，称特朗普提出了“一个有趣的建议”。即便如此，是否能促成实际会面仍是未知数。但最终破格建议得到了破格回应，毫无预告的双方首脑会晤如闪电般得以进行。





对此，有观点认为双方首脑会晤早有安排，此番举动不过是“政治表演”。但特朗普到达首尔后，在青瓦台记者会上表示有关事宜“正在协调中”。这也说明会面时间、形式等所有事项均未确定。金正恩看到特朗普表明意向后，也表示“非常意外”。由此可见，此番首脑会晤并非事先达成协议的会面。当然，此次会面也绝非毫无铺垫。此前双方领导人交换了亲笔信，不难想象，在此过程中双方有过相关接触。但也有声音指出，这种幕后接触与实现首脑会晤完全是两个不同的层次。





出乎意料的破格还出现在会晤过程中。原本预计2分钟的短暂会面延长到超过1个小时。特朗普成为首位跨过军事分界线、踏上北韩土地的美国总统。虽然也有批评指出，此次会晤是没有任何成果的“外交秀”，但更多观点认为会晤本身具有重大意义，打破了长期的僵局，成为美北重启会谈的契机。





美北首脑河内会谈无果而终后，“自上而下”方式的局限论有所抬头。而此次会晤也证明美北对话中“自上而下”的方式仍然有效。与此同时，蓬佩奥、比根主导的工作组与北韩的磋商能取得哪些成果也备受瞩目。