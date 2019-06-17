发现唤醒皮肤的“植物成分”—— 韩国“InnoPharm”公司

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今天，让我们共同关注韩国企业的一些新想法给全球经济带来的变化，我们将带领大家一同走进韩国“InnoPharm”公司，这是一家化妆品生产商，利用植物萃取的能量成分研发护肤产品。我们将与公司联合创始人林载哲（音译：임재철）先生一道，聊一聊他们公司的创新产品。





韩国“InnoPharm”公司使用植物中的天然成分研发化妆品。这种植物化学物质具有保护性或预防疾病的功效，正如阿司匹林由柳树皮提取物制成一样，蓝莓富含花青素。但利用植物化学成分制造化妆品远非易事。植物产生的化合物被认为是化妆品研发中最理想的成分，因为它们可有效而温和地去除死皮细胞，产生胶原蛋白并实现美白效果的最大化。但是有太多不同种类的植物化学物质。例如，在一种植物中发现了多达2.5万种植物化学物质。大多数化妆品制造商希望有效且成功地使用植物化学物质，但并非每家公司都有足够的能力这样做。韩国“InnoPharm”公司是少数能够开发基于植物化学成分的护肤品公司之一。





2003年，林载英与林载哲共同成立韩国“InnoPharm”公司，首次在韩国研究皮肤或皮肤炭疽，获得最佳论文奖。他是一位杰出的研究人员，开发了一种诊断皮肤试验试剂，获得了专利。从大学毕业后，他对植物化学物质非常着迷，他进行了30多年的相关研究和治疗。在治疗麻风病患者时，他一直希望帮助他们恢复健康和美丽，于是他提出了将植物化学物质用于化妆品的想法。为了帮助那些因皮肤病而难以从事社交活动的患者，他开始研究皮肤填充剂。后来，他致力于研发减轻黄褐斑的方法。他白天治疗病人，晚上和研究人员一起工作。经过12年的研究，韩国“InnoPharm”公司终于在2015年发布了一款创新产品。





韩国“InnoPharm”公司找到了一种新的方法，可以整合已知对皮肤有益的各种植物化学物质，最终研发出了“Phytoliser”亮白精华，它有效地去除皮肤色素沉着。产品发布后，得到了消费者的一致好评。





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韩国“InnoPharm”公司并没有积极地推出营销活动，而是通过高品质的产品获得了用户极大的认可。公司持续推出更多产品，包括乳霜和眼部精华液以及修复凝胶，有助于帮助表层和深层的皮肤再生。特别是林医生的三步护理面膜在市场上受到广泛好评，它由精华、面膜包和面霜组成。使用者首先将亮白精华素涂抹于脸部，使用面膜片保湿及舒缓肌肤20分钟，并涂上抗皱护理霜。这种三步一体化护肤产品明显不同于其他产品，市场上的产品往往都只是包含单个面膜片。使用了这款产品的用户感觉他们在护肤品店接受了专业治疗一样。作为“Hi-Seoul”优质产品获奖产品，韩国“InnoPharm”公司在免税店和各大购物中心都建立了销售网络。他们还将产品出口到中国大陆、中国香港、越南、日本和美洲地区，提升了产品的全球竞争力。值得一提的是，韩国“InnoPharm”公司已经获得了中国国家食品药品监督管理总局9项产品认证证书，这为其在中国市场的销售奠定了基础。





因为拥有极具竞争力的植物化学物质，韩国“InnoPharm”公司将向世界展示利用天然植物成分改善皮肤的真正价值。