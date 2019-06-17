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最近的统计数据显示，人口悬崖在韩国变得越来越明显。据韩国统计厅6月27日的人口预测，2017年到2047年，韩国劳动力人口将减少近1200万。同时，8个主要城市或省份的65岁及65岁以上人口占比超过区域总人口的40%。今天，我们邀请到了韩国汉阳大学老龄化社会研究院院长李森植（音译：이삼식）先生，与他共同讨论韩国所面临的低生育率和人口迅速老龄化双重困境。





釜山是韩国第二大城市，1996年人口开始出现减少势头。韩国首都首尔2010年人口开始下降，2012年大邱以及2015年大田都出现了人口下降趋势。韩国统计厅表示,全罗北道、全罗南道、蔚山和庆尚北道的人口也纷纷于2017年出现下降趋势，庆尚南道人口将从今年开始下降。换句话说，大城市的人口减少趋势正在向地方蔓延。世宗市作为一个新兴城市，拥有政府大楼，并且拥有越来越多的年轻人。统计机构预测，世宗市将成为最后一个人口减少的城市。





正如韩国汉阳大学老龄化社会研究院院长李森植先生的介绍, 韩国统计厅预测，韩国11个省市的人口将在2017年至2047年期间出现下降。未来，除世宗市外，所有地区的死亡人数都将超过新生儿人数。 韩国劳动力人口萎缩还有另外一些因素。





如今，年轻人发现结婚越来越难。在结婚之前，他们需要找到稳定的工作，以保证稳定的收入，才能购买房产，获得安全感。不幸的是，韩国就业市场仍然低迷。即使他们找到了工作，他们中的许多人都是临时雇员，即使他们找到了体面的工作，但由于房价暴涨，他们也买不起房子。结果，许多年轻人完全放弃了结婚念头，这也导致低生育率。由于各种补习教育费用高昂，已婚夫妇不愿意生孩子，许多工作的妈妈很难为子女找到可靠的托儿所。由于这些原因，许多夫妻宁愿只生一个孩子。





年轻人由于各种因素，包括文化和经济因素，结婚生子的意愿很低。据韩国保健社会研究院的一项研究，未婚男女分别将“经济条件”和“与婚姻相关的社会文化价值观”作为选择保持单身的主要原因。也就是说，人口减少是一个复杂的问题，涉及经济放缓、就业不稳定、住房负担重和幼儿保育设施不完善等问题，而最大的问题是劳动力人口的减少将给经济和社会带来沉重的负担。





韩国政府从劳动力群体获得福利资金，他们是税收、养老金和健康保险的贡献者。老年人比例的增加和劳动力人口的减少将不可避免地给这部分工作的群体带来更沉重的负担。老年人的福利待遇也相应减少，这意味着年轻一代和老一代人生活质量都可能日益恶化。





韩国15至64岁之间经济活跃人口从2017年开始下降。目前，这一人群占人口的73％，但预计在2067年降至45％，不到总人口的一半。另一方面，预计2065年，65岁及以上的老年人口数量将超过1000万，占2067年总人口的46.5％。劳动力人口的下降意味着年轻一代的负担大幅增加。2017年，每100名劳动力人口需要负担36.7名老年人和儿童，预计这一数字在2067年将达到120.2名。事实上，韩国正在不断接近人口悬崖，人们担心会对国民经济产生不利影响。





目前，年轻人很难找到体面的工作。然而，在未来10到15年，由于劳动力的减少，将会出现比求职者更多的工作岗位，从而导致劳动力市场出现重大断崖。由于收入不足，老年人口往往消费较少。虽然劳动力人口渴望花钱，但人口下降本身将导致整体消费下降。这对公司来说是个坏消息，因为消费商品和服务人数将下降。一些制造商可能会面临倒闭，经济将失去活力。





如果目前的趋势持续下去，韩国经济将陷入低生育率、人口下降、国内需求低迷和经济萎缩的恶性循环中。在这种不利的情况下，消费和投资总体上将大幅减少，导致就业减少和生产率降低。制造商将选择将其生产基地转移到海外，加速工业空心化进程。韩国民众不得不承担更大的税负以补充增加的福利成本，而教育和房地产行业将因人口变化而经历结构性转变。总体而言，预计韩国经济将失去动力。在这种情况下，政府需要提出一个可行的计划，引导年轻一代向着更好的方向转变。





实际上，这是一个很大的难题。目前，许多公司不愿意雇用年轻人，特别是在每周最长52小时工作制和最低工资大幅上升的劳动制度下。从年轻一代的角度来看，有必要解决青年失业和临时就业问题。如果劳动力市场能够以适当的方式调整就业保障机制和临时工作等各种因素，那么韩国将可能像瑞典和日本一样，提高韩国的生育率。





韩国政府计划推出一项旨在解决韩国长期低生育率和快速老龄化问题的详细计划。该计划包括更加全面的措施，以减少未来的经济不确定性，更好地满足年轻一代的需求。