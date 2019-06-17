日本对韩国采取经济报复措施

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日本政府1日公布了针对韩国的经济报复措施。以限制对韩出口的项目和方式来看，不难看出日本政府早已打好了算盘，虽然限制出口项目的数量和金额不多，却能够对韩国经济造成严重打击，同时也能最有效地避免违反世贸组织协定。





日本加强限制向韩国出口3种半导体及显示器材料，包括光刻胶、高纯度氟化氢和聚酰亚胺。这3种材料都是制作半导体芯片和显示面板所需的关键材料。光刻胶是涂覆在半导体基板上的感光剂，成本占芯片制造成本的7%左右。氟化氢用于清洗半导体，是生产半导体过程中不可或缺的材料之一。聚酰亚胺则为OLED显示器部件材料，是制造显示器的核心材料。日本选择这3种材料限制对韩出口是因为韩国企业对这些材料的依赖度极高。以2018年为准，韩国从日本进口的光刻胶占比高达93.2%，聚酰亚胺和高纯度氟化氢也分别占84.5%和41.9%。这3项产品每年进口额不多，仅为5000亿韩元，但因此而受影响的半导体和显示器出口规模将达170万亿韩元，正所谓“牵一发而动全身”，日本采取小小的措施将收到巨大效果。





日本还将韩国从优待对象中排除，避免违反世贸组织规定。日本政府对27个安全保障上的友好国家免除这些项目的出口许可，而韩国则被日本从友好国家名单中删除，理由是两国信任关系已被破坏。这显然是日本对强制征用赔偿判决采取的报复措施。但也有乐观看法认为，日本政府不会实际采取出口限制措施，这一事态关系重大，考虑到后果，日本不会长期限制这些项目出口。