



生日：1994年12月25日

身高：182cm

职业：演员

出道：电视剧《Monstar》（2013）





金旻奎年幼时看过《指环王》后便立志要成为一名演员。因其相貌帅气，在出道前便有“千户洞美男”之称。金旻奎曾是一名游泳运动员，多次在综艺节目《我们小区艺体能》中大显身手。2017年因参加演唱类综艺节目《看见你的声音》而备受瞩目，打破了“演员都不会唱歌”的传统印象。





金旻奎2013年参演电视剧《Monstar》正式出道，随后2015年，因其擅长游泳，而在KBS校园剧《Who Are You-学校2015》中饰演高中游泳队员。2018年，金旻奎通过独幕剧《美味：沉醉于美味》首次担纲电视剧主演，随后在2019年的KBS热播剧中再次成为主演之一，饰演明星“尹敏锡”。





主要作品：

·电视剧：

《Monstar》（2013，出道影视作品）

《Who Are You-学校2015》（2015）

《Signal》（2016）

《兄弟今天也很和睦》（2017）

《富家公子》（2018）

《美味：沉醉于美味》（2018，独幕剧）

《香水/Perfume》（2019）

·电影：

《抓住才能活》（2016）

《悄悄话》（2018）





主要个人获奖经历：

亚洲模特庆典 新星奖（2018）