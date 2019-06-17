哪些食物不宜空腹食用

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您有没有听过这样的叮嘱：空腹不要喝牛奶、豆浆哦，对胃不好。空腹不要吃香蕉哦，对心脏不好。空腹不要喝酸奶，活菌会死的。这些传言都是真的吗？

牛奶、豆浆：牛奶、豆浆中都含碳水化合物，会优先被分解供能，不用担心蛋白质被浪费，也不用担心加重胃肠负担。很多人不能空腹喝牛奶，是因为有乳糖不耐受的问题（比如拉肚子），这种情况下，确实不要空腹喝。豆浆跟牛奶不一样，只要煮透了，就算是空腹喝，一般也不会出现不适感。

香蕉：只要肾脏健康，完全不用担心空腹吃香蕉会影响身体健康。香蕉确实是一种钾、镁含量较高的食物，但是即使空腹吃了，香蕉中的钾、镁也只是一点点缓慢进入体内，而且吸收量有限。

酸奶：即使没有活菌，酸奶也是非常棒的垫肚子食物。的确，空腹时胃里的酸度比较高，各种乳酸菌难以存活。其实，酸奶中的乳酸菌能不能进到肠道都是个问题，也就不必太在意它们是活是死了。不要仅仅以菌的活性，来衡量它的营养价值。

而以下这些食物，空腹才需要慎吃! 首先，酒：任何时候都不建议喝，更何况是空腹。酒精是极少数胃能够直接吸收的物质，当空腹饮酒时，不仅容易刺激胃黏膜，引起胃炎和胃溃疡等多种病变，还更容易醉。

过凉的食物：对于肠胃强大的人可能不是什么大事，如果有胃部不适、消化不良等问题的人，不建议空腹吃过凉的食物。因为在空腹状态下吃太多冷冰冰的东西，会刺激胃肠发生挛缩，甚至诱发胃痛、腹泻等症状。

还有一些食物不宜空腹食用，比如红薯。有胃酸过多、胃溃疡，或者经常腹胀、腹泻等问题的人不建议空腹吃红薯。因为空腹食用大量红薯，容易造成胃酸分泌过多，引起反酸、烧心的现象，加重胃部不适的症状。不过，健康人群不用太担心。

另外，山楂、柿子、黑枣等水果含有大量的单宁、鞣酸、果胶等物质，尤其是没有完全熟透的，鞣酸含量尤其多，空腹时胃酸比较高，两者接触后容易形成很难溶解的鞣酸蛋白，很难溶于水，之后再和果胶、纤维素等凝结成块，会形成了大小不一的胃结石。

还有一种估计要让很多人忍不住了，甜食！很多人在饥饿时首先想到的就是甜食，但对普通人而言，空腹时并不适合吃甜食，因为这时糖分不经消化就会被人体吸收，血糖短时间内会迅速升高，并与体内的蛋白质反应，进而引发各种慢性病。





（文中窍门来自周璟听友）