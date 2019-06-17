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韩国是一个拥有悠久历史与文化的国家，进入古代受到佛教、儒教文化的熏陶，对韩国文化造成了巨大的影响，因此全国各地都散布着众多的文物古迹，其中一半以上与佛教、儒教有关。但在近代工业化过程中，随着西方文物的涌入，传统建筑等古代文物一度受到忽略。而如今，韩国人以文物古迹与传统文化深感自豪，认为这是其他国家所没有的，也是韩国的竞争力之一。





以传统韩屋为例，韩屋是以木材、稻草、黄土等天然材料建成的传统建筑之一，具有与众不同的特点与优势。如火炕作为传统取暖方式，用火柴、煤炭烧火，加热房间的地板。这种取暖方式能使地板与屋内的空气变暖，可以起到在漫长的冬季御寒取暖的效果。韩屋的优势在于环保与无公害。韩屋是以木材、纸张等天然材料建成的，具有良好的通风换气功能，因这些功能，加之仍不习惯西式沙发与睡床，所以如今依然有韩国人愿意选择脱鞋进屋，席地而坐，就地而眠的韩屋起居方式。





韩国的古代建筑等文物古迹皆受到法律的保护。政府下属的文化财厅直接负责管理景福宫等古宫、宗庙、朝鲜王朝王陵等国家指定的国宝、宝物级文物古迹。各市、道政府指定的文物古迹由各地方政府负责管理，文化财厅则提供财政等各种支援。文化财厅除了对文物古迹的外观改变、文物出境以及文物挖掘申请进行审核批准以外，还为文物古迹的保护与复原等项目提供国库扶持。以首尔市为例，首尔市积极推进韩屋保护政策，为了保护日益消失的韩屋并保留韩屋村的传统景观，最近10年的目标是以北村、仁寺洞等韩屋密集地区的4500栋韩屋为对象，按照新建、维修、保护等项目最多提供1亿韩元的补贴或贷款，同时还购买韩屋密集地区的韩屋进行维修，委托民间来管理，并积极用于宣扬传统文化。