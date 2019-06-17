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韩国政府将今年经济增长率预期下调至2.4%~2.5%的主要原因是美中贸易摩擦带来的不确定性，美中贸易摩擦导致韩国出口和投资减少，这种情况在短时间内恐难以获得改善。





韩国政府下调今年经济增长率预期是早已被预见的。政府去年年底发布的预期值为2.6%~2.7%，当时政府表示，这不单是预期值，同时也反映了意志，也就是说，这是一个目标值。政府调低经济增长率预期源自对外因素，美中贸易战仍未平复，虽然美中首脑在上月底的G20峰会期间就“休战”达成协议，决定重启谈判，但仍然存在不安因素。美国与中国是韩国最大的出口对象国，尤其是中国，由韩国进口中间材料制造成品出口美国，美中贸易摩擦加剧，韩国首当其冲，遭受严重打击。





韩国半导体出口走低是下调经济增长率预期的又一个主要原因。半导体是韩国主要出口项目，约占韩国总出口额的20%。半导体市场低迷，价格下跌，半导体出口实绩恶化，而美国对华为采取限制措施，半导体行业更是雪上加霜。对外环境不利，韩国出口受挫，今年6月份出口减少13.5%，创最近3年5个月来的最大减幅。出口低迷导致投资减少，今年第一季度国内设备投资同比减少17.4%，政府因此将下半年经济政策焦点放在推动投资之上。另外，政府将实施税收激励政策，以期对生产和投资等经济活动产生刺激作用，力争今年下半年实现10万亿韩元以上的公共与民间投资。