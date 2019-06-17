《漫话国乐》 PASSING RAIN / 花柳东风 / 薯童谣





洪大容是朝鲜王朝后期著名的哲学家与自然科学家，是实学北学派的主要代表。洪大容毕生致力于自然科学与学术研究，亲手制作了天文仪器浑天仪，通过浑天仪观察和研究自然现象。在“日心说”（也称为地动说，太阳是宇宙的中心，而不是地球）传入韩半岛之前，洪大容曾提出“地球自转论”，主张地球绕轴自转，从而产生昼夜。洪大容多才多艺，对天文、地理、历史等诸多学问都有深入的研究，且留下了大量著作。鲜为人知的是，洪大容还钟爱音乐，在音乐领域也颇有造诣，还研发出了洋琴的奏法。





洋琴指从欧洲传入、采用钢丝弦的击弦乐器，其音色有鲜明的特点，音量宏大，刚柔并济。据推测，洋琴在朝鲜王朝后期从中国传入韩半岛。当时，随使臣访问中国的书生被洋琴那清脆优美的音色深深地吸引，于是便把它带到韩半岛加以推广。而当时韩国国乐形式与中国不同，无法直接将洋琴运用于国乐之中。因此，洪大容按照国乐形式，为洋琴调音，使得洋琴可以演奏国乐。后来，洋琴用以演奏风流音乐的轻快旋律，得以广为流传，如今也经常在现代国乐作品中进行演奏。

{音乐1：《PASSING RAIN》/ 编曲-su:m、25弦伽倻琴-徐廷敏（音）、洋琴-朴知荷（音）}





朝鲜王朝后期的著名文人朴趾源与洪大容有着深厚的交情，朴趾源曾在一篇文章中记载洪大容研发出适合国乐形式的洋琴奏法的事情，他写道：“以洋琴演奏国乐始于洪大容，那天是1772年6月18日。当天下午5时-7时，我坐在湛轩目睹了洪大容弹洋琴，虽然只是简单的演奏，可确开创了先河，因此我清清楚楚地记得日子。”朴趾源没有错过这一幕，通过文章记录了洋琴演奏的开端。





据说洪大容还擅长演奏玄琴与伽倻琴，生前经常邀请艺人到家里一起享受风流音乐。朝鲜王朝著名文人成大中的《青城集》中有一篇文章题为“记留春坞乐会”，详细地描写了在洪大容的“留春坞”举行的即兴音乐会的情景：洪大容把伽倻琴放平，洪景性则选了玄琴，李汉镇从袖子里拿出洞箫来，金檍(yi4)把洋琴拉到身边，掌乐院的乐师普安吹起了笙簧。当天，我们相约在洪大容的留春坞，音乐声响起，俞学中开始唱起歌来助兴，长者金用谦则坐在上席欣赏。喝美酒喝醉了点，各种乐器声四下响起。留春坞位于幽深的小山里，大白天也一片寂静，只有阶梯上铺满了凋零的花叶。”想象一下当天的情景，即兴音乐会不是给别人听的，而是亲朋好友聚集一堂，边喝酒，边演奏，乐趣无穷。

{音乐2：《花柳东风》 / The 林}





相传，留春坞的即兴音乐会办得有声有色，在场的长者金用谦深受感动，还站起来向演奏者跪地行大礼，他觉得听了如此动听美妙的音乐，虽然年长，但行一次大礼又如何呢。





洪大容对外国乐器也很感兴趣，据文献记载，有一次洪大容随使臣到中国时，访问了北京的天主圣堂，仔细观察了圣堂内的管风琴，回来后把亲眼目睹管风琴的新鲜事详细地讲给朴趾源听。他说：“把金银色混合起来涂在表面，为的是看起来漂亮。突然听到一阵风转动好几个轮子的声音，似乎通过地面奋力拉着风箱，犹如用口吹风，发出风的气息。风的气息从地面吹进来旋转轮子，这使得类似笙簧的部分打开，从很多孔发出声响。如果朝廷拨款叫我制作这个乐器，我是可以做的。”





洪大容看到陌生又新鲜的乐器一定非常好奇，为了掌握其结构，还仔细观察了一番。得力于卓越的观察力，洪大容发现管风琴的原理与笙簧相似，试想如果洪大容真的制作了新乐器，国乐肯定会发生很多变化的。

{音乐3：《薯童谣》/作曲-朴京勋、笙簧-金孝英}