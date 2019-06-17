美国在北韩核问题上的态度是否有所软化？

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近期美国多次表现出对北韩柔和态度，最近这种态度更为明显。美国将“完全冻结核项目”作为北韩无核化的一个开端，并且以此为代价，提出了对北韩人道主义援助、人际交流和相互设立代表部。





美国国务院对北韩政策特别代表比根从上月开始提及“柔和接近北韩”一说。具体来看，首先是提出冻结核项目。一直以来，美国坚持一揽子方式解决北核问题，自上而下方式的对话正是以这种一揽子解决方案为根据，但美方近期提出核冻结，认为从核冻结开始谈起，可促使双方谈判取得进展。但比根也强调，即使北韩完全冻结核项目，美国也不会解除对其制裁，且不会放弃北韩完全无核化这一目标，只有实现完全无核化，才能解除制裁。虽然比根声称不会解除对北制裁，但提出了人道主义援助、人际交流和相互设立代表部等改善双方关系的方案，显然缓和了对北韩的施压力度。





虽然美国总统特朗普和北韩国务委员长金正恩在板门店就美北进行工作协商达成了协议，但取得实际成果并不容易。美北双方出自政治目的在板门店进行了会晤，但未来谈判仍难找到切入点，主要原因是双方基本立场不同，美国要求北韩实现完全无核化，而北韩则要求美国解除制裁。北韩虽然作出巨大让步，冻结了宁边核设施，但美国认为北韩仍有其他隐蔽的核设施，在北韩实现完全无核化前，不能解除对其制裁。不少观点认为，拆除寿命已尽的宁边核设施并没有很大意义。