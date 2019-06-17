美北首脑板门店会晤为重启无核化协商创造突破口

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2019年6月30日，美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩在板门店握手会面，且特朗普总统跨越军事分界线，踏入北韩境内，成为踏上北韩国土的首位美国总统。随后，特朗普总统和金正恩委员长一起跨越军事分界线来到韩方一侧。正如特朗普总统所说，这是历史性的瞬间。韩国总统文在寅在韩方一侧“自由之家”前迎接美北两位首脑，自1953年《停战协定》签署66年后，实现了有史以来第一次南北韩和美国三方首脑会面。





美北首脑在韩半岛非军事区会晤是历史性事件，且现场气氛融洽。特别值得一提的是，特朗普总统通过社交媒体提议金正恩委员长在板门店会晤，且金正恩委员长给予正面回应而促成此次会晤。美北领导人在事先未做礼宾任何准备，也没确定无核化相关议题的情况下会晤，意味着特朗普总统和金正恩委员长依旧友好、信任，并通过此次会晤进一步加强情谊纽带，可以说在某种程度上化解了敌对关系。虽然我们难以期待能在短时间内解决北韩核问题，但是通过此次会晤，为重启美北无核化协商创造了突破口。因此，对美国和北韩今后可能重启的无核化协商和改善美北双边关系可持乐观态度。





7月2日，韩国总统文在寅表示，本次南北韩和美国三方首脑在板门店会面，意味着正式开启和平时代。美北首脑虽然没有形成正式文件，但是双方以实际行动宣告终结敌对关系。美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩在板门店进行历史性会晤，为实现韩半岛完全无核化和构建韩半岛永久和平机制重新迈出坚实一步，这让努力促使美国和北韩重启对话而努力的韩国政府舒了一口气。





有分析认为，韩国未能扮演好协调者角色，且中国国家主席习近平访问平壤后，中国承诺将给予北韩安全保障和提供经济援助。因此，韩国的立场变得非常尴尬。但是此次为使美北首脑在板门店会晤，韩国政府也作出了努力，并取得南北韩和美国三方首脑会面的成果，并以此创造持续扮演协调者角色的动力。总之，美北首脑此次在板门店会晤是令韩国政府深感鼓舞的重大事件。





由于美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩得以在板门店会晤并达成重启双边对话的协议，为举行无核化协商创造了条件，因此河内第二次美北首脑会谈破裂后停摆的无核化协商将重新获得动力。那么，在重启的美北对话中，双方将提出何种方案呢？





河内会谈破裂后，美国政府的立场是首先就北韩推进无核化的路线图和时间表以及构建韩半岛永久和平机制、缓和对北韩制裁、向北韩提供安全保障等问题达成一揽子协议，然后再分阶段付诸实现。但是北韩认为美国暂不会缓和对北韩制裁，因此今后将要求美国保障其体制安全。由于北韩能从中国和俄罗斯获得经济援助，因此北韩最近改变方向，开始要求美国保障其体制安全，以在美北对话中创造出新的突破口。





板门店会晤后，美国总统特朗普对记者说，他与金正恩委员长就一系列访问达成协议。因此，美国政府将基于该方案绘制无核化路线图。有媒体主张，美国政府有可能从要求北韩完全弃核转向核冻结。也就是说，美国为阻止北韩制造新的核物质，首先要求北韩废弃核设施，并以缓和对北韩制裁作为其代价。专家认为，美北工作协商有望于7月中旬启动，新组成的美北协商小组时隔5个月为寻找无核化突破口进行协商。





美北工作协商最晚也会在7月中旬举行。考虑到特朗普总统的国内政治日程，必须在北韩无核化问题上有所作为。只要不是糟糕的交易，特朗普政府或许有可能在协商中作出战略性让步。以目前的情况来看，美国国务院对北韩政策特别代表比根有可能要求北韩首先废弃或冻结核设施，北韩虽然尚未确定派出何人参与协商，但是有可能要求美国保障其体制安全。因此，如果针对这两个问题进行协商，美北双方有可能在较短时间内导出协议。





由于美国总统特朗普和北韩国务委员会委员长金正恩通过板门店会晤为重启双边对话创造了突破口，因此韩国总统文在寅和北韩国务委员会委员长金正恩是否举行第四次首脑会谈成为人们议论的话题。





第四次南北韩首脑会谈在美北工作协商结束后才有可能举行。美北协商若能取得实质性进展，且联合国安理会缓和对北韩制裁，那么南北韩可讨论开城工业园区正常化和金刚山旅游重启问题，之后再通过南北韩首脑会谈了结这些问题。因此，第四次南北韩首脑会谈举行与否可以说取决于美北无核化协商能否取得实质性进展。

今年2月在越南河内举行的第二次美北首脑会谈无果而终后陷入胶着状态的美北无核化协商和南北韩对话因南北韩和美国三方首脑在板门店会面而找到了突破口。因此，我们期待以此为契机，有关各方都能为韩半岛无核化作出最大努力。