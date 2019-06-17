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今天，韩流让全世界人民为之疯狂。韩国男子演唱组合“防弹少年团”在热门流行音乐的发祥地伦敦等全世界主要城市举行巡回演唱会，大大提高了韩国大众音乐的地位与形象。韩国美食、韩国电影、韩国服饰、韩国时尚等韩国的餐饮、文化、服装及商品成为全球人民的关心事项。特别值得一提的是，北韩也掀起了韩流热风。





韩国大众文化于2000年后初期从中国和北韩的边界地区流入北韩，几年后，平壤居民开始接触韩国电影。韩国电影于2000年后初期通过中国和北韩的边界地区流入北韩，之后扩散至开城地区。目前包括平壤市民在内，关心韩流的北韩各地居民都接触过韩国文化。据说，接近2010年时期，没看过韩剧韩影、没听过韩国歌曲的人会被排除在对话之外。因此，很多北韩居民为参与对话购买光盘等看韩剧韩影，听韩国歌曲。





北韩将韩国大众文化称之为“南朝鲜资产阶级不良风气”、“资本主义的黄色之风”，并严格禁止北韩居民看韩剧韩影、听韩国歌曲。如果被发现，就被关进收容所，甚至会判处死刑或无期徒刑。但是2000年，时任韩国总统金大中访问北韩，与北韩国防委员会委员长金正日首次举行历史性的南北韩首脑会谈后，韩流开始积极流入北韩。当时，金大中总统赠予金正日委员长的韩国电影和电视剧被流传开来，且通过中国和北韩的边界地区流入北韩的韩流逐渐扩散至北韩全境。





过去，北韩居民通过思想教育对韩国持敌对心态，但是经济遭遇困难后，开始传出韩国人生活富足的说法，并通过照片和视频加以确认。一直以来，北韩通过思想教育鼓吹人民反帝爱国意识，电影和电视剧也是如此。在北韩居民对这种思想教育产生厌倦情绪的情况下，韩流袭击北韩而使北韩居民感受到韩流文化的魅力 。





对北韩居民来说，韩流是窥视外部世界的另一窗口。在民众难以享受多样文化的封闭国家，北韩居民通过韩剧韩影和韩国歌曲重新认识韩国，并从心底深处间接地体验到自由。与在北韩接受的教育不同，他们通过视频感受到韩国人的生活自由富足，因此北韩居民可通过韩流暂时摆脱当前困苦的生活，憧憬美好的未来。那么，韩国的大众文化艺术是如何流入北韩的呢？





起先通过从中国流入的CD、DVD等光盘扩散开来，但是进入2010年后，因USB闪存盘可快速、简便地从端口取出，容易避开取缔，因此北韩居民开始利用USB。USB的存储容量比CD、DVD大很多，但是体积较小，遇到取缔时，能从端口快速拔出后把它藏起来。若是CD或DVD，停电就无法打开其驱动器把它取出来。因此，北韩居民喜好USB，在市场上流通的USB数量数不胜数。





韩国大众文化视频在中国和北韩的边界地区通过走私等方式流入北韩后，在市场上卖给北韩居民。因此，北韩居民都能买到韩剧韩影等韩国文化视频，并通过笔记本电脑等随时观看。近几年来，中国积极进军北韩市场，且数字媒体产业快速发展，北韩居民较容易避开取缔，因此韩流在北韩全境快速扩散开来。韩国电视剧在国内全剧播完后不到一周就能在北韩市场上买到刻录全集的光盘或闪存盘。如此这般，韩国电视剧和韩国电影在包括北韩在内的全世界受到广泛欢迎。《鬼怪》、《来自星星的你》、《拥抱太阳的月亮》、《太阳的后裔》、《暗杀》、《局内人》、《国际市场》等韩剧韩影在北韩也很有人气。此外，韩国综艺节目的收视率也很高。北韩居民喜欢看《三时三餐》、《花样爷爷》、《两天一夜》、《无限挑战》等节目，韩国男子演唱组合防弹少年团的歌曲则让北韩青少年为之疯狂。北韩当局为阻止韩流扩散采取边境管控等多项措施，但是负责取缔的北韩国家安全保卫部人员也喜欢韩剧韩影和韩国歌曲而未能取得预期的成效。特别值得一提的是，韩剧韩影的扩散还提高了北韩居民对韩国产品的关心程度。





北韩居民在进入某人家里后，首先会看看此人家里有哪些韩国家电产品，因为由此可以判断这个家庭的经济水平如何。韩国家电产品成为衡量一个家庭经济能力的标准后，北韩居民们争相购买韩国家电产品，且其子女结婚的时候也为他们购买韩国家电产品。最近，北韩女性喜欢带皮包出门，因此韩国产皮包成为北韩女性的热门选项，也有很多北韩女性穿韩国产皮鞋。总之，韩国产品的多寡成为了衡量北韩居民经济能力的重要尺度。





如此这般，在韩剧韩影和韩国歌曲视频中出现的韩国生活景象改变了北韩居民的生活。目前，在韩剧中经常可见的电压力锅成为北韩青年男女的结婚必备品，通过韩剧韩影和广告经常出现在屏幕上的速溶咖啡也成为北韩年轻人所爱的饮品。

此外，北韩女性喜欢跟随韩国女星打理发型，且在韩剧《来自星星的你》人气暴涨的时候，在北韩女性间还流行“全智贤化妆法”，仿效该剧女主角全智贤化妆。最引人注目的是，北韩居民看了韩国电影和电视剧以后，其语言意识形态发生了相当的变化。北韩居民对最高领导人使用尊称，但是在日常生活中对长辈几乎不使用尊称，但是看了韩国电影和电视剧后，开始对长辈使用尊称，且语气缓和了很多。





北韩居民的语言意识形态确实发生了变化。因为他们通过流入的韩国文化和韩国产品对韩国有了新的认识，并且间接地体验到韩国人的生活。由于北韩是封闭的社会，居民们难以与外界进行交流。在此情况下韩流袭击北韩，让北韩居民多少了解到外部世界，这为北韩居民改变其意识形态起到了相当的作用。





北韩居民通过韩剧韩影等视频了解到韩国社会真实情况后都会扪心自问，韩国为何能如此发展？韩国人民怎会如此自由？这种疑问让北韩居民的思想逐渐发生变化，并在此过程中逐步拉近南北韩间的文化差距和南北韩人民间的意识差距，而促进这一变化的最大推动力量可以说来自于在北韩持续升温的韩流。