韩国政府下调今年经济增长预期

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韩国政府3日发布《2019年下半年经济政策方向》报告，将今年韩国经济增长预期值下调0.2个百分点至2.4%~2.5%。报告称，由于出口和投资不振现象严重，决定将下半年的政策方向放在促进投资上，并对此进行集中支援。下调后的经济增长预期值（2.4%~2.5%）较2018年2.7%的增长率低0.2至0.3个百分点，意味着韩国经济正在倒退。





政府也下调了今年消费和投资预期。其中，民间消费增幅较之前减少0.3个百分点，为2.4%。政府预计设备投资将减少4%。去年12月预测的增幅为1%，但最终决定改为大幅减少。建设投资为-2.8%，大于之前预测的跌幅（-2%）。报告还显示，出口将同比减少5%。政府虽在去年年末预测增加3.1%，但截至6月，韩国对外出口已连续7个月同比减少，因此政府将预期值改为负增长。进口也将减少4.1%，去年年末的预测值为增加4.2%。但就业预期因各种刺激政策引发的效果而被上调。预计今年就业人口增幅为20万，较之前预期多5万人，是去年9.7万人的2倍多。

最引人关注的是出口低迷，其中美中贸易摩擦和半导体不景气的长期化影响尤为明显。在美中贸易摩擦中，两国虽持续进行磋商，但始终未能达成一致，双方以征收高额关税和报复性关税对抗，成为今年上半年全球和韩国经济的不稳定因素。美国与中国均为韩国最大出口对象国。尤其是中国从韩国进口中间产品，制造成成品后出口至美国。因此，韩国受到美中贸易摩擦的双重影响。在上月末举行的美中首脑会谈上，双方虽就“休战”达成协议，但未来走向如何仍令业界不安。在此情况下，全球半导体需求减少，令半导体价格呈现跌势，这也令韩国对外出口锐减。半导体在韩国整体出口中占比20%，是主要出口产品。受上述不利因素影响，韩国出口从去年年末起连续7个月减少，6月更同比减少13.5%，创3年5个月来最大跌幅。





另外，投资从去年第2季度起开始减少，今年第1季度同比减少17.1%。因此，韩国政府将今年下半年的经济政策方向重点放在扩大投资上。首先，政府将扩大提高税制优惠，最大程度地刺激企业投资欲望。同时，快速进行重大项目的批准程序，下半年争取实现来自公共机构和民间10万亿韩元的投资。但有声音指出，上述措施产生的促进效应微乎其微。税收优惠政策多是扩大已经实施的内容或延长期限，对企业的投资引导作用较弱。加之日本对韩国采取限制出口措施等国外不利因素持续增加，因此有观点认为，韩国经济增幅甚至将很难达到下调后的预期值。