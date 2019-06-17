日本采取措施 限制向韩国出口

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据韩国通商部门3日表示，政府已经着手研讨就日本限制对韩出口向世贸组织（WTO）申诉的相关法律程序。





日本此前宣布，从本月4日起，将韩国排除在半导体和显示器面板所需3种材料“全面出口许可制度”之外。日本本次发布的限制出口对象包括用于电视和智能手机显示器制造的聚酰亚胺(Fluorine Polyimide)、半导体核心材料光刻胶（Resist）和高纯度氟化氢(Eatching Gas)，韩国主要从日本进口这些材料，因此货源有限。聚酰亚胺薄膜具备优异的热稳定性、化学稳定性、介电性能以及机械强度等，是用于OLED柔性基板的首选材料。数据显示，截至今年5月，韩国进口聚酰亚胺规模达1296万美元，其中日本占比高达93.7%。光刻胶则可以在晶片上刻蚀所需电路图形，是微电子技术和微细图形加工的关键材料之一，广泛用于半导体和显示器面板。截至今年5月，韩国进口光刻胶规模为1.1266亿美元，其中91.9%来自日本。此外，韩国在半导体制造工艺中必不可少的高纯度氟化氢进口额为6479万美元，其中中国占比46.3%，日本占比43.9%。新规实施后，日本企业在向韩国出口相关产品或转移制造技术时，均需接受政府审核与批准，即相当于日本政府禁止向韩国出口这些产品。日本政府表示，由于近期韩日两国信任度大幅下降，因此有必要对出口进行适当限制。日本首相安倍晋三表示，这是为了修正国与国的信赖关系而采取的措施。分析认为，日本采取上述行动等于间接承认对韩国进行强制征用赔偿判决采取报复措施，也可以解释为不再将韩国视为“友好国家”。





专家预测，日本政府采取对韩出口限制措施可能会给相关行业带来巨大影响。韩国进口相关产品的规模虽然不多，但却是生产半导体和显示器面板时必不可少的材料，上述产品出口规模超过170万亿韩元，是韩国出口主力，日本的措施将对相关产品生产带来严重影响。





安倍晋三2日接受日本《读卖新闻》采访时称，上述限制措施不违反世贸规则，与自由贸易无关。但韩国政府认为，日本此举违背《关税及贸易总协定》第11条一般取消数量限制原则，通商当局相关部门已着手研究诉诸WTO的法律程序。此前，世贸组织上诉机构推翻禁止进口日本福岛水产品案一审判决结果，最终判定韩国胜诉，韩国可继续采取禁止进口福岛水产品措施。有声音认为，若韩日两国进入世贸组织争端解决程序，需经过双边协商、小组讨论和一审判决等程序，耗时较长。若日本采取的出口限制措施生效，相关行业将不可避免地遭受巨大损失。但日本是否采取实际措施仍不可知，日本国内业界和舆论也对政府提出的该措施进行强烈批评，韩国政府表示，将积极采取外交应对措施，要求日本停止限制对韩出口。