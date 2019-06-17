给韩国人讲述中餐的故事

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：成惠英（YouTube中餐食史讲故事网红）





随着韩国人对中餐的了解，在韩国现在中餐馆比比皆是。从羊肉串到麻辣烫，韩国人对中餐已经不再陌生。但是对于很多中餐的历史渊源，知道的韩国人并不多，本期节目有请在YouTube上讲中餐的历史故事的韩国网红成惠英，为我们介绍一下有关韩国人和中餐的故事。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

成：大家好！我是在Youtube上介绍“美食的历史”的成惠英。主要介绍中国菜的来历和由来，就是每道菜背后隐藏的一段故事。

南：请介绍一下你具体做的事情好吗?

成：美食就是生活，生活就是故事，每道菜都有属于自己的故事。我在自己的频道《食史电视》里，每周介绍一道菜的历史，比如，第一期“东坡肉”，外国人听到这菜名，不知道“东坡”是什么，我就在频道里给大家解释菜名的来历。大家听了都觉得很有趣。

南：那么你开始做这种事情的背景是什么呢?

成：我曾在驻华韩国大使馆工作，有机会在外交场合做翻译，尤其在餐桌上做翻译的时候，两国领导人为了打破那种尴尬，往往拿桌子上的菜展开对话。我在使馆工作的时候, 大使常在官邸接待客人，大使会特意准备几道菜，来表达自己的身份和观点。比如有一次他叫厨师做了罗宋汤，来表示自己曾经在俄罗斯做过大使的经历。还特意准备了韩国的宫廷料理“九折板”，向中方贵宾亲自介绍吃法，解释9个不同材料一起包着吃代表“和谐”。以此来表达了中韩两国应和谐共存，用简洁而有趣的方式来表达自己和国家的立场。这些都给了我很大的启发和影响。





南：你的粉丝主要是哪国人呢？他们对你的节目反应如何?

成：粉丝绝大多数还是韩国人，最近开始也有了一些外国粉丝。在我的节目当中最受欢迎的节目也是点击率最高的节目《麻婆豆腐篇》，可能是因为大家都吃过麻婆豆腐的原因吧。麻婆豆腐是韩国人最熟悉的中国菜之一，没去过中国的人也知道，但它的来历大家却不清楚，我就查资料介绍给大家。给我印象最深刻的留言是一位粉丝说“通过食史频道了解的中国文化，比吃一道美味还开心”。

南：一般的韩国人对中国菜的看法是怎样的呢?

成：韩国到处都有中餐馆，连便利店都能找到麻辣汤面。但是我认为，虽然韩国人吃过很多中国菜，但对中国菜的了解还是远远不够。比如，第七集里《狮子头》，听到这个名字，很多韩国人都会吓一跳，说：“听说中国人四条腿的东西除了桌子什么都吃，还吃狮子的头呀！”这是因为韩国人对中国菜了解不够，我希望更多的韩国人通过我的频道了解更多和尝试更多美味的中国菜，欣赏到丰富多彩的中国文化。

南：中国菜和韩国菜最大的区别在哪里呢？

成：韩中两国都历史悠久、四季分明，属于亚洲文化圈，饮食文化方面有很多相同之处，但细节还是有很多不同。我觉得这与不同的文化习惯和菜肴特征有关。比如，中国和韩国吃饭都用筷子，但筷子的材质和形状完全不一样。中国筷子是木质的，很长很厚重。但韩国的筷子是金属的、形状扁平。这是因为中国人吃饭的时候一般都喜欢很多人围在一个大圆桌上吃，筷子长一点才能夹到圆桌中间的菜肴。并且大多数的中国菜都用油炒的，用木头的筷子夹最方便。而韩国的饭桌都会有汤配米饭和蔬菜，筷子很容易被汤沾湿，所以用金属筷子夹最卫生。而且在桌上的小白菜、豆子等小菜，用扁平的筷子最容易夹!

南：你今后还有什么新的计划吗？

成：我的频道今年4月份刚开，因为我3月才辞职做自由职业者（哈哈）。首先我一定要坚持下去，秋天还计划去中国，在当地的餐馆做直播跟粉丝互动，努力把频道越办越好。（图片来自嘉宾）