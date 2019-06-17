青瓦台：日本限制对韩出口违反《国际法》

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韩国青瓦台将日本限制对韩出口定性为违反《国际法》的行为。





青瓦台作出上述主张有充分的依据。韩国政府认为，日本的相关措施显然违背国际贸易规范，正在研讨向世贸组织（WTO）申诉，同时通过外交手段，向国际社会介绍日本采取不当措施。韩国政府或将依据《关税及贸易总协定》第11条一般取消数量限制原则，向世贸组织提出申诉。根据上述原则，除非是特殊情况，否则不得限制出口数量。日本将3种半导体和显示器核心材料列入限制对韩出口名单，将韩国排除在“全面出口许可制度”对象外，日企在向韩国出口上述产品时，均需接受审核和批准。韩国政府认为，这属于限制出口数量行为。





有观点认为，若韩方依据一般取消数量限制原则向世贸组织申诉，日本以“安保”为由提出反驳的可能性较大。根据世贸组织的规定，可以国家安保为由限制贸易。特朗普政府成立后，部分国家利用这一条款。美国就曾以国家安保为由，对钢铁和铝产品征收高额关税。俄罗斯也以此为由，阻止乌克兰货车和货物列车经由俄罗斯，世贸组织上诉机构今年4月裁定俄罗斯胜诉。日本政府着手将韩国从“白色国家”名单中删除，“白色国家”即日方从国家安全方面认定的友好国家。这意味着日本正为应对韩国向世贸组织申诉做准备。





日本的措施还违背以自由及公正贸易为原则的大阪G20峰会声明精神。作为主席国，日本主导发布该宣言，但在发布声明后不久，却采取完全相反的措施。