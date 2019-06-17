Urban Zakapa出道10年举行首个粉丝见面会 感慨落泪

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韩流乐坛代表性混声演唱组合Urban Zakapa日前在歌迷真诚的祝福之中度过了意义非凡的出道10周年纪念日。

Urban Zakapa官方歌迷俱乐部于本月2日在首尔举办派对，为“爱豆”庆祝出道10周年。歌迷们自发准备了纪念蛋糕、感谢杯以及各色礼物，送给了3位成员。现场也挂有“庆祝10周年”“一起迈向20周年”等爱心条幅，现场气氛十分温馨。

当天，Urban Zakapa成员权顺日、赵贤雅、朴容仁对在工作日也赶到现场的歌迷表达了谢意，同时也被歌迷感动得热泪盈眶。在随后的“说出愿望吧”“清唱吧”等游戏环节，3位成员和歌迷也进行了十分有趣的互动。

3位成员当天也将各自珍藏的物品作为特别礼物送给歌迷，并为歌迷带来了在电视节目、演唱会等中看不到的特别live表演，回报歌迷的厚爱。

在纪念派对尾声，Urban Zakapa成员还和每一位到场的歌迷交谈、合影，诚意十足，让歌迷感动不已。

另外，Urban Zakapa将于13日、14日在首尔举行单独演唱会，与更多歌迷共同庆祝出道10周年。