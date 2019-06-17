祖辈流传下来的长寿菜

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1、小白菜：有助稳定血压。小白菜又称上海青或油白菜。小白菜是钾元素的一个最佳来源，而钾元素有助于增长肌肉和保持血压处于正常水平。它还富含多种维生素，能增强免疫系统功能，增加白血球的活性和降低人体对毒素所产生的反应。

2、橄榄油：保护关节肌肉。肌肉关节酸痛，炒菜放点橄榄油不少人有肌肉、关节酸疼的症状，橄榄油中含有消炎作用的橄榄油辣素，能消炎止疼。

3、甘蓝菜：护心降压。甘蓝菜含有一种能对癌症起到控制作用的化合物（芥子油甙和山柰酚）。研究人员认为，这两种化合物能抵御癌症，对心脏起到保护作用，降低血压，增强骨骼力量和减轻人体内的炎症。甘蓝菜还富含叶黄素和玉米黄质，这两种抗氧化剂有助于预防眼部疾病和与老化相关的视力丧失。

4、芦笋：护心。芦笋对心脏血管非常有益，能降低血脂浓度，软化血管。芦笋中富含的叶酸能够减少高半胱氨酸，这是一种能够引起发炎的氨基酸，会增加患心脏病的风险。吃芦笋的同时也摄入了有益心脏的其他营养物质，比如钾。美国前总统布什和夫人劳拉最爱吃芦笋，医生称布什“60岁的人30岁的心脏”少不了芦笋的功劳。

5、豆瓣菜：减少患癌风险。又称西洋菜或水田芥。一把豆瓣菜就能满足人体每日对维生素K的推荐摄入量。如果能坚持每天都食用豆瓣菜，持续两个月，就能减轻白血球所受到的损伤，减少患癌症的风险，使甘油三酯的含量降低10%。

6、葵花籽：改善鼻炎。目前患有鼻炎的人越来越多，其中过敏性鼻炎患者占20%~30%。而葵花子含有丰富的维生素E，能够改善过敏病症。易感冒的人群同样也是易患鼻炎的人群，一天一把葵花子就可补充身体所需维生素E总量的90%。

7、圆白菜：益脑。不少人只知道大脑喜欢坚果的营养成分，其实，大脑也爱圆白菜，因为西兰花、菜花、圆白菜等十字花科蔬菜中都含有“乙酰胆碱”，可健脑，促进记忆。研究表明，每天吃两种甘蓝类蔬菜，如圆白菜，认知功能的下降速度可减慢40%。圆白菜生吃效果最好，可用来凉拌、做沙拉。即使做熟，也不宜加热过久，以免有效成分被破坏。

8、海带：降血脂。“海带的确是一种营养价值很高的菜。” 海带生长在海水中，是一种含碘量非常高的海藻。海带还含有丰富的粗蛋白、糖、钙等，含量是菠菜、油菜的好几倍。





（文中窍门来自胡文卉听友）