防弹少年团凭借新专辑连续4天登顶日本公信榜。





7日,日本公信榜公布的最新榜单显示,防弹少年团3日在日本发行的新单曲专辑《Lights/Boy With Luv》以56万9170张的累计销量连续第4天夺得公信榜单日销量冠军。





《Lights/Boy With Luv》收录了防弹少年团充满希望的新曲《Lights》、登上美国公告牌百强榜第8位的热门歌曲《Boy With Luv》日语版以及去年8月推出的《LOVE YOURSELF 结 ‘Answer’》主打曲《IDOL》日语版3首歌曲。这张专辑一经推出,随即登顶全球43个国家与地区的iTunes榜单,在日本正式发售前,预售量超过了100万张,防弹少年团也成为首位在日本专辑预售量创下100万张纪录的韩国歌手。