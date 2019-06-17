世界文化遗产韩国书院

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韩国的书院被定义为崇尚性理学、供奉圣贤、培养学者的地方，即各地儒学学者们尊奉圣贤、教育儒生的地方。儒生们常在此讨论当地大事小情，建立秩序，同时也起到了自治机构的作用。





此次入遗的9处韩国书院均保存完好，其中5处位于庆北•大邱地区，其余4处庆南、全北、全南、忠南各一处。最有代表性的是荣州绍修书院。绍修书院为丰基郡守周世鹏于1543年设立，是朝鲜王朝首家书院，当时的名称为“白云洞书院”，供奉最早将性理学引入国内的学者安珦。1550年，明宗御赐“绍修书院”匾额后更名。绍修书院作为朝鲜王朝时代首家书院，成为后世书院的典范。这里制定了最初的教育及祭享规定，包括授课次数、评价方式和入学相关事项，以及祭享礼仪顺序、参加者及责任分担等。设施则包括作为教育空间的讲堂、供奉圣贤的“祠宇”及儒生宿舍“斋舍”等。





安东陶山书院也是韩国极具代表性的书院，于1574年建成。1575年，宣祖御赐石峰韩濩书写的匾额，使其权威性大为提高，后来还出版了李滉的著作。陶山书院周边山水秀丽，也是古代诗画中常出现的题材。





庆北•大邱地区还有3家书院入选世界文化遗产，其中安东屏山书院和庆州玉山书院还包括在世界遗产河回•良洞村中，大邱的达成道东书院则以杰出的建筑美著称。





庆南的咸阳蓝溪书院比绍修书院晚9年建成，是朝鲜王朝时代第二家书院，壬辰倭乱时曾毁于战火，17世纪初期得以重建。全北井邑武城书院前身为当地“兴学堂”。全南长城笔岩书院也是壬辰倭乱时被毁，后重建而成。忠南论山遁岩书院是此次入遗的9所书院中最晚建成的一个书院。