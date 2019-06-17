共享经济的“典范”—— 韩国“Wehome”公司

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韩国企业的一些新想法总能给全球经济带来新的变化。今天节目里，我们将带领大家走进韩国“Wehome”公司，他们提供一种基于区块链技术的创新家庭共享服务。让我们与公司联合创始人兼首席执行官赵山九（音译：조산구）先生一起聊一聊他们公司。





韩国“Wehome”公司是一个由主人和客人拥有的新型住宿共享平台。它类似于“Airbnb”，它将共享经济的概念应用于住宿业务。与“Airbnb”不同，韩国“Wehome”公司不收取任何中间交易费用，而是根据他们的参与和贡献，以低收入的形式向平台参与者提供经济奖励。区块链技术使这种非传统的住宿共享服务成为可能。区块链是一种分散的账目，可记录共享网络中所有参与者之间的交易，从而使参与者能够以透明可靠的方式进行交易，而无需依赖第三方。韩国“Wehome”公司的免费系统实现以较低的价格提供住宿服务，并使该服务与目前在市场上占主导地位的“Airbnb”相比更具竞争优势。 韩国“Wehome”公司真正意义上创造了一个由个人主导的共享经济。





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赵山九先生在韩国当地一所大学主修计算机工程，并在领先的电信公司韩国KT公司工作。后来，继续在美国留学，并在那里获得博士学位。他在全球信息技术中心硅谷开办了自己的公司，获得了超过500万美元的投资。回到韩国后，他领导了移动运营商KT和LG Uplus的互联网业务团队。2012年，他开始了一个新的挑战，创建了一个在线网站“Kozaza”，提供传统的韩国式住宿服务。





在开展各种互联网相关业务的同时，赵先生开启了共享经济的新时代。在“Airbnb”决定将业务扩展到韩国的一年之前，赵先生在2012年推出了韩屋家庭共享服务。他选择韩屋作为一个独特的主题，希望更多的外国游客可以享受韩国传统的房屋，同时了解古老建筑中的哲学和价值。韩屋共享平台越来越受欢迎，约有3500个注册户主提供7500个房间。现在，他正准备进行一项新的尝试。





“首尔地铁站”是一个服务平台，结合了地铁站步行5分钟的住宿服务、地铁票、观光景点信息和其他外国游客旅游服务等。平台的成功运作意味着正在建立新的旅游基础设施，使游客能够以方便而实惠的方式访问热门景点。它还将推动共享经济时代的到来。





对于很多人来说，区块链仍然是一个陌生的概念。通过将第四次工业革命的核心技术融入旅游业，韩国“Wehome”公司正在引领共享经济的创新发展。