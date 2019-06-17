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日本政府对韩国发动了经济报复。7月4日起，针对韩国生产半导体所需的3种关键材料实施出口限制。东京方面也在考虑本月底之前将韩国从所谓的“白名单”中删除。今天，我们邀请到了韩国经济人联合会国际合作团队负责人延驰胜（音译：엄치성）先生，与他共同讨论日本的出口限制问题，预计这将对韩国芯片制造商产生巨大影响。





7月1日，日本经济产业省宣布将加强针对出口至韩国的工业品的监管。7月4日，监管限制生效，日本制造商每次向韩国出口3种物品时都必须获得当局的许可。这3种材料是用于制造智能手机显示器的氟聚酰亚胺，用于制造半导体基板的抗蚀剂，以及用于芯片清洁所需的蚀刻气体。日方补充说，将收集意见，7月24日将决定是否将韩国从获得高科技材料出口许可申请的“白名单”中删除。日本的出口限制令韩国公司陷入困境，这些公司一直依赖日本制造商的高科技材料生产半导体和显示产品。





目前，日本这三种化学材料占全球供应量的70％至90％。日本制造商只要获得出口许可一次，就能够将这些产品出口到韩国3年。但是，在取消优惠待遇的情况下，公司必须在每次出口材料时向当局提交必要的文件，并在合同基础上获得许可。批准过程通常需要大约90天，但如果日本政府调整期限，则可能会拖延更长的时间。在极端情况下，如果韩国公司用完这些库存材料，可能根本无法再生产半导体产品。日本似乎是专门针对支撑韩国经济的半导体产业。那么，为什么日本对韩国采取了如此激进的措施呢？





日本政府解释说，贸易限制是两国失去信任的结果。事实上，日本已在7月4日开始实施出口限制，这是参议院选举正式开始的那一天。人们猜测日本对韩国出口限制实际上有一定的政治盘算。5月份，日本成立了一个仲裁委员会，以解决战时被强征劳工的问题。由于韩国拒绝了该提议，日本立即要求指定第三国仲裁委员，韩国应在7月18日前回复，但如果首尔方面再次保持沉默，日本可能会进一步扩大对出口的监管。





韩国政府已开始采取行动。7月4日，首尔方面总统办公室表示，日本的出口限制明显违反《国际法》，称其为经济报复行为。韩国还表示，将积极采取外交措施，包括向世界贸易组织提出申诉等，以控诉日本的不公平行动。然而，如果当前的争端升级为全面经济战争，不仅韩国公司，日本公司也可能遭受打击。





韩国政府计划从明年起在6年内投资5万亿韩元用于半导体材料、零部件和设备的研发，但依然很难赶上日本的核心技术。尽管如此，韩国依然要做好完全的准备，以发展自己的基础材料产业。与此同时，韩国应该立即与日本开展外交谈判，以缓解贸易冲突。